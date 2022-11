Camavinga latéral gauche ? Didier Deschamps se justifie

Ce mardi en conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué de placer Camavinga arrière gauche contre la Tunisie mercredi.

Depuis la blessure de Lucas Hernandez contre l’Australie (4-1), beaucoup se questionnent sur l’identité de la doublure de Théo Hernandez, seul latéral gauche de métier dans l’effectif de l’équipe de France. Et depuis quelques jours, l’option Eduardo Camavinga prend de plus en plus d’ampleur et serait de plus en plus envisagée par Didier Deschamps et son staff, qui ont d’ailleurs testé le joueur du Real Madrid à deux reprises lors des matches amicaux des joueurs qui n’ont pas ou peu joué face à l’Australie et au Danemark.

Deschamps reste mystérieux pour Camavinga

Ce mardi en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus s’est exprimé sur l’éventualité de voir l’ancien Rennais occuper le poste de défenseur gauche lors du dernier match de la phase de poules contre la Tunisie mercredi, ce qui permettrait de faire souffler le Milanais. « Demandez-moi s’il va jouer demain, mais je ne vous le dirai pas. Adrien Rabiot a déjà été utilisé, Jules Koundé a aussi pu compenser des absences. Eduardo a pu le faire, il a même joué défenseur central dans son historique. Ce ne sont pas des spécialistes mais il y a des alternatives devant lui », a-t-il expliqué.

Deschamps a prévu de faire tourner afin de reposer quelques-uns de ses cadres pour les huitièmes de finale, reste à savoir si Camavinga fera partie de ceux qui découvriront le Mondial face aux Tunisiens.