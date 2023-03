Camavinga défenseur, c'est définitivement validé !

En grande forme, Eduardo Camavinga semble promis à l'installer au poste de défenseur latéral gauche, où il a pris ses repères.

Depuis son entrée fracassante dans le paysage il y a trois ans, Eduardo Camavinga n'a peut-être jamais été aussi performant. Malgré quelques sautes de concentration, l'ancien Rennais enchaîne les prestations de haut vol avec le Real Madrid. Milieu de terrain capable de se muer en défenseur latéral gauche, Camavinga semble avoir pris ses repères à ce poste.

Camavinga latéral gauche, les mots de Deschamps

Didier Deschamps, présent en conférence de presse ce jeudi, a indiqué qu'il était séduit par son joueur - qu'il a cité parmi les défenseurs. "Eduardo, je l'ai mis là car sur ce rassemblement, je le considère comme un arrière latéral gauche. Évidemment, comme d'autres joueurs, il a une polyvalence intéressante, mais sur ce rassemblement, il m'amène à avoir plus de garanties sur ce poste-là. Il ne sera pas surpris, j'ai déjà eu des discussions avec lui avant et dernièrement par rapport à cette utilisation."

Passeur décisif pour Karim Benzema mercredi face à Liverpool (1-0), Camavinga a aussi reçu les éloges de son entraîneur en club, Carlo Ancelotti. "Il connait un très bon moment. Il traverse une très bonne période et en profite totalement. Il s'entend très bien dans l'entrejeu avec Kroos et Modric. Il se montre capable de descendre bas pour avoir la possession du ballon et a la qualité pour ensuite ressortir".

On l'aura compris, tous les feux sont au vert pour le vice-champion du monde français.