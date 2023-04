Camavinga à Arsenal? Son agent s'en mêle

Annoncé en prêt du côté d'Arsenal, Eduardo Camavinga reste concentré sur le Real Madrid. Mais son agent a décidé de se mêler de ce transfert.

Arrivé l'été dernier à Madrid en provenance de Rennes à 18 ans à peine, Eduardo Camavinga prend petit-à-petit ses marques dans le plus grand vestiaire du monde. Débarqué dans la capitale espagnole pour grappiller du temps de jeu en remplacement d'Aurélien Tchouaméni, le milieu défensif s'est retrouvé à jouer cette saison les pompiers plus d'une fois, que ce soit pour suppléer les blessures de son équipier ou pour occuper un poste de latéral gauche qu'il ne connaissait pas. Une situation particulière dont plusieurs clubs aimeraient profiter pour tenter d'attirer le joueur en prêt, Arsenal en tête.

De plus en plus important au Real

La position actuelle d'Eduardo Camavinga, ou plutôt la position des clubs intéressés par son profil, est quelque peu étonnante. La saison dernière, pour sa première année au Real, l'ancien rennais a connu plusieurs périodes de hauts et de bas : de très bonnes montées souvent décisives, des titularisations souvent décevantes. Mais aucun club ne s'est manifesté pour tenter d'attirer le médian en prêt. Mais cette saison, alors que le Français bénéficie de plus en plus de temps de jeu et de la reconnaissance du vestiaire et de son entraîneur, plusieurs écuries se sont positionnées, Arsenal en tête.

Arrivé comme joueur de rotation dans un poste déjà clairement dévoué au légendaire Casemiro, Camavinga voit arriver cet été Aurélien Tchouaméni et devient le remplaçant du remplaçant. Une situation qu'il accepte, conscient de la patience dont il doit faire preuve. Mais le départ du Brésilien et les nombreuses absences pour blessure de l'ancien monégasque lui ont offert un temps de jeu conséquent, au point de revenir un titulaire régulier des Merengue.

Un avenir radieux à Madrid?

Mais dès cet hiver, une étrange rumeur a émergé dans la sphère du football européen : Arsenal souhaiterait s'offrir le milieu français en prêt pour renforcer un secteur miné par les blessures. Mais Camavinga souhaite rester à Madrid, le Real ne veut pas le perdre et les Gunners se jettent sur Jorginho. L'affaire semble close. Sauf que ces dernières semaines, la rumeur est de retour.

Si le joueur préfère rester concentré sur les échéances à venir de la Casa Blanca, son agent a décidé de s'en mêler. Et sa réponse est limpide : « Camavinga a toujours aimé le Real Madrid, c'était un grand défi pour lui d'y aller et le Real l'aimait. Eduardo aime être un joueur du Real Madrid et ne veut rien d'autre. Il aimerait porter ce maillot pour le reste de sa vie. » Une prise de position qui a le mérite d'être claire.