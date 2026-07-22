Calvin Stengs quitte immédiatement le Feyenoord

Calvin Stengs et le Feyenoord mettent un terme immédiat à leur collaboration, a officialisé le club de Rotterdam mercredi soir. L’attaquant, sous contrat jusqu’en juin 2027, est désormais libre de s’engager ailleurs.

L’attaquant de 27 ans, estimé à 4,5 millions d’euros selon Transfermarkt, peut désormais chercher un nouveau club.

Recruté en 2023 pour six millions d’euros en provenance de l’OGC Nice, il a contribué à la conquête de l’Eurojackpot KNVB Beker lors de l’exercice 2023/24.

Avec l’arrivée de Robin van Persie, il a été prêté l’été dernier à Pise, où il a de nouveau été fréquemment victime de blessures.

Bien qu’il ait encore joué un rôle clé il y a quelques semaines contre le FC Dordrecht, avec un but et une passe décisive, le club a finalement opté pour une résiliation.

Au total, Stengs a disputé 59 matchs avec l’équipe première de Feyenoord, inscrivant neuf buts et délivrant 21 passes décisives.



