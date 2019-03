Callum Hudson-Odsoi convoqué en sélection anglaise

Le jeune ailier de Chelsea, Callum Hudson-Odoi, vient d'être appelé pour la première fois en sélection nationale anglaise.

L' défie la (22 mars) et le Monténégro (25 mars) à l'occasion de ses premières sorties en éliminatoires de l' . Deux rendez-vous auxquels a été convié le milieu offensif de , Callum Hudson-Odoi.

Le joueur de 18 ans devait initialement faire partie de l'équipe anglaise des moins de 21 ans. Il avait déjà représenté l’Angleterre des moins de 16 ans aux moins de 19 ans, remportant la des moins de 17 ans en 2017. "Ce fut une expérience folle, mais je suis ravi de recevoir cet appel et c'est un sentiment agréable d'être ici aussi, a réagi Hudson-Odoi après l'appel surprise de Gareth Southgate. Je pensais que le sélectionneur des Espoirs plaisantait. J'ai été étonné et quand j'ai appris que je devais me rendre au rassemblement de l'équipe A, je ne pouvais pas y croire. J'étais ravi. C'est un rêve devenu réalité. Maintenant, je dois travailler dur, profiter de chaque instant et continuer à travailler pour avoir un impact, si tout va bien, lorsque j'en aurai l'occasion."

Il ne compte aucune titularisation en

Hudson-Odoi, dont le nom a circulé au Bayern lors du dernier mercato hivernal, a disputé 19 matchs avec Chelsea cette saison, inscrivant cinq buts, mais il n'a pas encore commencé la moindre rencontre en Premier League. Il n'est pas banal de voir un élément sans titularisations dans l'élite recevoir sa première convocation en équipe nationale.

Par ailleurs, à noter que Luke Shaw a rejoint John Stones, Fabian Delph et Ruben Loftus-Cheek dans la liste des indisponibles. Plus tôt ce lundi, le milieu de terrain de James Ward-Prowse avait été appelé pour pallier ces nombreux forfaits.