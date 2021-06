Calhanoglu de Milan vers l'Inter

Pour remplacer Christian Eriksen, l'Inter Milan est en passe de se payer les services du milieu milanais, Hakan Calhanoglu.

Hakan Calhanoglu est sur le point de quitter un club milanais. Une information que Goal est en mesure de confirmer. Les Nerazzurri cherchant à pallier l'indisponibilité de Christian Eriksen. Reste à savoir si le meneur de jeu danois sera autorisé à reprendre sa carrière professionnelle après avoir subi un arrêt cardiaque alors qu'il était avec son pays à l'Euro 2020.

Les champions en titre de la Serie A sont désireux de s'assurer qu'ils ne manquent pas de créativité au milieu de terrain et c'est pour ça qu'ils comptent miser sur l'international turc.

Calhanoglu devrait passer sa visite médicale chez les Intéristes mardi. Il rejoindra la formation lombarde en tant que joueur libre vu qu'il était en fin de contrat chez les Rossonerri.

Calhanoglu a cédé au plus offrant

Goal peut confirmer que l'offre de l'AC Milan était de 4 millions d'euros plus un bonus d'environ 500 000 euros, qu'ils ont fait pour la première fois en janvier et qui est restée sur la table malgré l'hésitation de Calhanoglu pour signer un nouveau bail. Au lieu de cela, il va percevoir un salaire 5 millions d'euros plus un bonus de 1 million d'euros à l'Inter.

Il rejoindra sa nouvelle équipe très rapidement vu qu'il n'est plus concerné par l'Euro. La Turquie ayant été éliminée dès la phase de poules du tournoi.

Milan a récemment fait signer un nouveau contrat d'un an à Zlatan Ibrahimovic, tandis que le prêt de Fikayo Tomori à Chelsea a été transformé en un transfert définitif. Ils n'ont cependant pas réussi à convaincre leur brillant gardien de but Gianluigi Donnarumma à rempiler. L'international italien va renforcer les rangs du Paris Saint-Germain.

La perte de Calhanoglu représente un autre coup dur pour les Rossoneri, tandis que l'Inter, qui est désormais coaché par Simone Inzaghi après le départ d'Antonio Conte, s'efforce de rester compétitif sur la scène domestique et en Europe pour 2021-2022.