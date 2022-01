Le calendrier foot de l'année 2022

1er janvier : ouverture du mercato d'hiver pour la Ligue 1, la Bundesliga et la Premier League.

3 janvier : ouverture du mercato d'hiver pour la Liga, et la Serie A.

7 janvier : reprise de la Ligue 1 avec la 20e journée (première journée de la phase retour)

9 janvier-6 février : Coupe d'Afrique des nations au Cameroun.

12 janvier : Supercoupe d'Italie.

Du 12 au 16 janvier : Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite.

31 janvier janvier : fin du mercato d'hiver pour la Ligue 1, la Bundesliga, la Liga, la Premier League et la Serie A.

8 février : fin du mercato d'hiver pour la Turquie.

15, 16, 22 et 23 février : huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

22 février : fin du mercato d'hiver pour la Russie.

27 février : finale de la League Cup à Wembley.

8, 9, 15 et 16 mars : huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

1er avril : tirage au sort de la Coupe du monde.

5 et 6 avril : quarts de finale aller de la Ligue des champions.

12 et 13 avril : quarts de finale retour de la Ligue des champions.

23 avril : finale de la Copa del Rey.

26 et 27 avril : demi-finales aller de la Ligue des champions.

3 et 4 mai : demi-finales retour de la Ligue des champions.

8 mai : finale de la Coupe de France au Stade de France.

11 mai : finale de la Coupe d'Italie.

14 mai : 38e et dernière journée de Ligue 2, 34e et dernière journée de Bundesliga, finale de la FA Cup.

18 mai : finale de la Ligue Europa à Séville en Espagne.

21 mai : 38e et dernière journée de Ligue 1 et finale de la Coupe d'Allemagne.

22 mai : finale de la Ligue des champions féminine à Turin en Italie et 38e et dernière journée de la Premier League, de la Serie A et de la Liga.

25 mai : première finale de la Ligue Europa Conférence à Tirana en Albanie.

28 mai : finale de la Ligue des champions à Saint-Pétersbourg en Russie.

3 juin : France-Danemark (Ligue des nations).

6 juin : Croatie-France (Ligue des nations).

10 juin : Autriche-France (Ligue des nations).

13 juin : France-Croatie (Ligue des nations).

23 juin : 50e anniversaire de Zinedine Zidane.

Du 6 au 31 juillet : Euro féminin en Angleterre.

10 juillet : France-Italie (phase de groupes de l'Euro féminin).

14 juillet : France-Belgique (phase de groupes de l'Euro féminin).

18 juillet : Islande-France (phase de groupes de l'Euro féminin).

22 septembre : France-Autriche (Ligue des nations).

25 septembre : Danemark-France (Ligue des nations).

21 novembre-2 décembre : phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar.

Du 3 au 6 décembre : huitièmes de finale.

9 et 10 décembre : quarts de finale.

13 et 14 décembre : demi-finales.

18 décembre : finale.