Calendrier du Tournoi des Six Nations 2026 : liste complète des rencontres et comment regarder ou diffuser tous les matchs

Le Tournoi des Six Nations 2026 approche à grands pas, et nous avons fait en sorte que vous n'ayez pas à vous démener pour savoir quand les matchs auront lieu et, surtout, comment vous pouvez les regarder. Des tenants du titre à la France, en passant par une Écosse divertissante et une Italie en pleine progression, suivez les performances de votre équipe favorite.

Antoine Dupont est de retour à la tête d'une équipe française qui a évolué, passant d'un style flamboyant à une puissance physique redoutable, et qui détient le trophée du Tournoi des Six Nations. Avec des géants comme Emmanuel Meafou et Posolo Tuilagi désormais pleinement intégrés, la France possède une puissance brute inégalée dans l'hémisphère nord.

De son côté, l'Angleterre a reconquis la Calcutta Cup en 2025 et a terminé sa campagne avec son meilleur championnat depuis des années. Sous la houlette de Steve Borthwick, elle a réagi à ses baisses de régime en fin de match en constituant un banc capable d'avoir un impact dévastateur dans le dernier quart d'heure. Le système défensif, d'abord sous Felix Jones et maintenant sous Joe El-Abd, a évolué d'une défense précipitée à une défense sophistiquée et modulable.

L'Irlande a débuté l'année 2025 en tant que référence, mais a montré des signes d'affaiblissement structurel lors de ses défaites dans la Quilter Nations Series face aux géants de l'hémisphère sud. La génération dorée des leaders est en pleine transition, ce qui met l'accent sur la vision à long terme d'Andy Farrell et la bataille pour le maillot n° 10 entre Jack Crowley et Sam Prendergast.

L'Écosse continue d'être très divertissante, mais 2025 a été une année de quasi-succès frustrants. Malgré un nombre impressionnant de percées, elle a eu du mal à convertir sa pression constante en points dans le dernier tiers. Le Bath de Finn Russell a également commencé à se concentrer davantage sur le jeu des avants plutôt que d'utiliser son demi d'ouverture pour briser les défenses. Comment cela pourrait-il affecter ses performances pour l'Écosse dans ce championnat ?

Une chose est sûre, chacun des 15 matchs à venir a son histoire, et nous assisterons certainement à des victoires écrasantes, des surprises stupéfiantes et des thrillers à suspense au cours des prochaines semaines. Laissez GOAL vous présenter le calendrier complet du Tournoi des Six Nations 2026 et vous expliquer comment vous pouvez regarder ou diffuser chacun de ces matchs.

Quand aura lieu le Tournoi des Six Nations 2026 ?

Le Tournoi des Six Nations 2026 se déroulera cette année du jeudi 5 janvier au samedi 14 mars, avec 15 matchs répartis sur cinq week-ends. Il y aura trois matchs par tour, toutes les équipes jouant à chaque tour.

Le tournoi se déroule sous la forme d'un championnat, chaque équipe affrontant toutes les autres. L'équipe qui termine en tête du classement à la fin de la compétition remporte le Tournoi des Six Nations. Le Grand Chelem est réalisé si une équipe remporte les cinq matchs du tournoi, comme l'a fait l'Irlande en 2023.

Que s'est-il passé jusqu'à présent ?

Le Tournoi des Six Nations 2026 touche à sa fin, et il a été marqué par des extrêmes. Nous entrons dans la quatrième journée, avec une France qui semble imparable, tandis que plusieurs autres géants sont sous le choc de résultats inattendus.

Avec le retour d'Antoine Dupont au poste de capitaine, la France a été irréprochable. Elle a démantelé l'Irlande (36-14) et le Pays de Galles (54-12) avant de s'imposer face à l'Italie. Elle compte actuellement quatre points d'avance et semble être la favorite pour remporter le Grand Chelem lors de la dernière journée contre l'Angleterre.

La plus grande surprise du tournoi est survenue lors de la troisième journée, où l'Irlande a remporté une victoire historique 42-21 contre l'Angleterre à Twickenham. Il s'agit de la pire défaite jamais enregistrée par l'Angleterre à domicile contre l'Irlande, ce qui a poussé Steve Borthwick à effectuer neuf changements dans son équipe en vue du prochain déplacement à Rome.

L'Italie a débuté le tournoi par une victoire étonnante 18-15 contre l'Écosse sous la pluie à Rome. Depuis, l'Écosse a remarquablement riposté, battant l'Angleterre dans la Calcutta Cup et devançant le Pays de Galles pour se hisser à la deuxième place du classement.

Le Pays de Galles connaît actuellement une série dévastatrice de 14 défaites consécutives dans le Tournoi des Six Nations. Sous une nouvelle direction, il a du mal à trouver son rythme, même s'il est passé à trois points de la victoire contre l'Écosse la semaine dernière.

Calendrier du Tournoi des Six Nations 2026

Date Match Lieu 5 février France contre Irlande Stade de France 7 février Italie vs Écosse Stadio Olimpico 7 février Angleterre contre Pays de Galles Allianz Arena 14 février Irlande vs Italie Aviva Stadium 14 février Écosse contre Angleterre Scottish Gas Murrayfield 15 février Pays de Galles contre France Principality Stadium 21 février Angleterre vs Irlande Allianz Stadium 21 février Pays de Galles contre Écosse Principality Stadium 22 février France vs Italie Stade Pierre Mauroy 6 mars Irlande vs Pays de Galles Aviva Stadium 7 mars Écosse contre France Scottish Gas Murrayfield 7 mars Italie vs Angleterre Stadio Olimpico 14 mars Irlande contre Écosse Aviva Stadium 14 mars Pays de Galles contre Italie Principality Stadium 14 mars France vs Angleterre Stade de France

🌍 Comment regarder le Tournoi des Six Nations 2026 dans le monde entier

Dans de nombreuses régions du monde, vous pouvez regarder le Tournoi des Six Nations gratuitement. En effet, le Tournoi des Six Nations bénéficie d'un statut protégé dans les pays où il se déroule, ce qui signifie qu'il est diffusé gratuitement sur les chaînes publiques. On ne sait pas encore si cela restera le cas, mais une couverture gratuite étendue du Tournoi des Six Nations 2026 est toujours disponible.

Pays Diffusion en réseau 🇬🇧 Royaume-Uni BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX 🇮🇪 Irlande RTE / Virgin Media / RTE Player / Virgin Media Play 🇫🇷 France France Télévisions / FranceTV streaming 🇮🇹 Italie Sky Sport / TV8 🇺🇸 États-Unis NBC / Peacock / FuboTV 🇦🇺 Australie Stan Sport 🇳🇿 Nouvelle-Zélande Sky Sport NZ 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport

🛜 Comment regarder le Tournoi des Six Nations avec un VPN

Si les matchs du Tournoi des Six Nations ne sont pas diffusés en direct dans votre région ou si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN crée une connexion sécurisée qui permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés depuis n'importe où.

Nous vous recommandons ExpressVPN si vous ne savez pas quel VPN choisir, mais vous pouvez également consulter notre guide détaillé sur les VPN pour déterminer celui qui vous convient le mieux.