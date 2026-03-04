Goal.com
Renuka Odedra

Traduit par

Calendrier de la NASCAR Cup Series 2026 : quelle course NASCAR a lieu aujourd'hui ?

Êtes-vous prêt pour une nouvelle saison pleine d'adrénaline ?

Kyle Larson a remporté le championnat NASCAR Cup Series en novembre dernier après avoir terminé troisième lors de la course finale. Il s'agissait de son deuxième titre, remporté de manière surprenante face à Denny Hamlin, qui semblait pourtant sur le point de décrocher le championnat. 

Après la course décisive, Larson a fait part de sa surprise d'avoir remporté le titre : « Honnêtement, je n'arrive pas à y croire », a déclaré Larson sur le site officiel de Hendrick Motorsports. « Je suis vraiment sans voix. Je n'arrive pas à y croire. Nous avions une voiture moyenne, au mieux. Nous avons crevé le pneu avant droit et perdu un tour.

Nous avons été sauvés par le drapeau jaune. Nous avons fait le tour. C'était vraiment mauvais. Nous avons pris deux pneus. Je me suis dit : « Oh, mon Dieu, c'est parti. Nous allons nous retrouver en queue de peloton. » Elle avait beaucoup plus d'adhérence que je ne l'avais prévu. »

GOAL vous dit tout ce que vous devez savoir sur la NASCAR 2026 Cup Series ci-dessous, y compris le calendrier complet de la saison, les résultats des courses et comment vous pouvez suivre toute l'action en direct cette année. La NASCAR 2026 Cup Series promet des sensations fortes aux fans de sport automobile. 

Quand commence la NASCAR Cup Series ?

Le calendrier de la NASCAR Cup Series débute le 1er février avec le Cookout Clash au Bowman Gray Stadium. Cependant, la saison ne commence véritablement que le dimanche 15 février, avec le Daytona 500, lorsque les pilotes commencent à accumuler des points pour le championnat.

Calendrier de la NASCAR Cup Series

DateCourseVainqueur Regarder
4 févrierCookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 
12 févrierAmerica 250 Florida Duel 1Joey Logano FS1 / FuboTV 
12America 250 Florida Duel 2Chase Elliot FOX / FuboTV 
15DAYTON 500Tyler ReddickFOX / FuboTV 
22Autotrader 400 Tyler ReddickFOX / FuboTV 
1Grand Prix DuraMax Tyler ReddickFS1 / FuboTV 
8 marsStraight Talk Wireless 500  FS1 / FuboTV
15 marsPennzoil 400  FS1 / FuboTV 
22 marsGoodyear 400 FS1 / FuboTV
29 marsCook Out 400  FS1 / FuboTV 
12Food City 500  FS1 / FuboTV 
19Advent Health 400  FOX / FuboTV
26Jack Links 500  FS1 / FuboTV
3 maiWurth 400  FS1 / FuboTV
10 maiGo Bowling at The Glen  FS1 / FuboTV 
17 maiCourse All-Star NASCAR  FS1 / FuboTV 
24 maiCova-Cola 600 FS1 / FuboTV 
31 maiCracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 
7 juinFireKeepers Casino 400  Prime
14 juinCourse NASCAR Cup Series Prime
21 juinAnduril 250 Prime
28 juinTayota / Save Mart 350  Prime
5 juilletCourse NASCAR Cup Series à Chicagoland  TNT / Sling TV
12 juilletQuaker State 400  TNT / Sling TV
19 juilletWindow World 450 TNT / Sling TV
26 juilletBrickyard 400 USA Network / FuboTV
9 aoûtIowa Corn 350 USA Network / FuboTV
15 aoûtCook Out 400  USA Network / FuboTV
23 aoûtCourse NASCAR Cup au New Hampshire  USA Network / FuboTV
29Coke Zero Sugar 400  USA Network / FuboTV
6 septembreCook Out Southern 500 USA Network / FuboTV
13 septembreEnjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV
19 septembreCourse nocturne Bass Pro Shops  USA Network / FuboTV
27Hollywood Casino 400  USA Network / FuboTV
4 octobreSouth Point 400 USA Network / FuboTV
11Bank of America ROYVAL 400  USA Network / FuboTV
18Freeway Insurance 500  USA Network / FuboTV
25Yellawood 500  Peacock 
1Xfinity 500  Peacock 
8 novembreChampionnat NASCAR Cup Series  Peacock 

🇺🇸 Comment regarder la NASCAR Cup Series aux États-Unis ?

Les courses de la NASCAR Cup Series seront diffusées sur FOX et FS1 pendant la première partie de la saison (du 2 février au 18 mai). Prime et TNT prendront le relais pendant la phase inaugurale du tournoi en saison de la NASCAR (du 25 mai au 27 juillet). NBC et USA Network reprendront ensuite les diffusions pour le reste de la saison, y compris les éliminatoires (du 3 août au 2 novembre).

Les courses diffusées sur FOX et FS1 peuvent être visionnées en streaming sur l'application Fox Sports, tandis que celles diffusées sur NBC et USA sont disponibles sur Peacock. Les fans à la recherche d'une option de streaming plus simple peuvent s'inscrire sur FuboTV, où ils pourront visionner toutes les courses diffusées sur FOX, FS1, NBC et USA Network. Les courses couvertes par TNT peuvent être visionnées en direct sur Sling TV.

🇬🇧 Comment regarder la NASCAR Cup Series au Royaume-Uni ?

Premier Sports diffuse en direct toute l'année au Royaume-Uni les courses de la NASCAR Cup Series. Les clients Sky peuvent ajouter Premier Sports pour 10,99 £ par mois avec un contrat minimum de 12 mois. Un abonnement mensuel renouvelable coûte 15,99 £ et peut être résilié moyennant un préavis de 30 jours. L'option la moins chère consiste à payer 120 £ à l'avance pour un abonnement d'une année complète.

Les clients Amazon Prime Video peuvent également ajouter Premier Sports pour 15,99 £ par mois.

🛜 Regardez la NASCAR Cup Series où que vous soyez grâce à un VPN

Si les courses de la NASCAR Cup Series ne sont pas diffusées en direct dans votre région ou si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN crée une connexion sécurisée qui vous permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés où que vous soyez.

Nous vous recommandons ExpressVPN si vous ne savez pas quel VPN choisir, mais vous pouvez également consulter notre guide VPN détaillé pour déterminer celui qui vous convient le mieux.

