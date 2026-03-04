Calendrier de la NASCAR Cup Series 2026 : quelle course NASCAR a lieu aujourd'hui ?

Kyle Larson a remporté le championnat NASCAR Cup Series en novembre dernier après avoir terminé troisième lors de la course finale. Il s'agissait de son deuxième titre, remporté de manière surprenante face à Denny Hamlin, qui semblait pourtant sur le point de décrocher le championnat.

Après la course décisive, Larson a fait part de sa surprise d'avoir remporté le titre : « Honnêtement, je n'arrive pas à y croire », a déclaré Larson sur le site officiel de Hendrick Motorsports. « Je suis vraiment sans voix. Je n'arrive pas à y croire. Nous avions une voiture moyenne, au mieux. Nous avons crevé le pneu avant droit et perdu un tour.

Nous avons été sauvés par le drapeau jaune. Nous avons fait le tour. C'était vraiment mauvais. Nous avons pris deux pneus. Je me suis dit : « Oh, mon Dieu, c'est parti. Nous allons nous retrouver en queue de peloton. » Elle avait beaucoup plus d'adhérence que je ne l'avais prévu. »

GOAL vous dit tout ce que vous devez savoir sur la NASCAR 2026 Cup Series ci-dessous, y compris le calendrier complet de la saison, les résultats des courses et comment vous pouvez suivre toute l'action en direct cette année. La NASCAR 2026 Cup Series promet des sensations fortes aux fans de sport automobile.

Quand commence la NASCAR Cup Series ?

Le calendrier de la NASCAR Cup Series débute le 1er février avec le Cookout Clash au Bowman Gray Stadium. Cependant, la saison ne commence véritablement que le dimanche 15 février, avec le Daytona 500, lorsque les pilotes commencent à accumuler des points pour le championnat.

Calendrier de la NASCAR Cup Series

Date Course Vainqueur Regarder 4 février Cookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 12 février America 250 Florida Duel 1 Joey Logano FS1 / FuboTV 12 America 250 Florida Duel 2 Chase Elliot FOX / FuboTV 15 DAYTON 500 Tyler Reddick FOX / FuboTV 22 Autotrader 400 Tyler Reddick FOX / FuboTV 1 Grand Prix DuraMax Tyler Reddick FS1 / FuboTV 8 mars Straight Talk Wireless 500 FS1 / FuboTV 15 mars Pennzoil 400 FS1 / FuboTV 22 mars Goodyear 400 FS1 / FuboTV 29 mars Cook Out 400 FS1 / FuboTV 12 Food City 500 FS1 / FuboTV 19 Advent Health 400 FOX / FuboTV 26 Jack Links 500 FS1 / FuboTV 3 mai Wurth 400 FS1 / FuboTV 10 mai Go Bowling at The Glen FS1 / FuboTV 17 mai Course All-Star NASCAR FS1 / FuboTV 24 mai Cova-Cola 600 FS1 / FuboTV 31 mai Cracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 7 juin FireKeepers Casino 400 Prime 14 juin Course NASCAR Cup Series Prime 21 juin Anduril 250 Prime 28 juin Tayota / Save Mart 350 Prime 5 juillet Course NASCAR Cup Series à Chicagoland TNT / Sling TV 12 juillet Quaker State 400 TNT / Sling TV 19 juillet Window World 450 TNT / Sling TV 26 juillet Brickyard 400 USA Network / FuboTV 9 août Iowa Corn 350 USA Network / FuboTV 15 août Cook Out 400 USA Network / FuboTV 23 août Course NASCAR Cup au New Hampshire USA Network / FuboTV 29 Coke Zero Sugar 400 USA Network / FuboTV 6 septembre Cook Out Southern 500 USA Network / FuboTV 13 septembre Enjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV 19 septembre Course nocturne Bass Pro Shops USA Network / FuboTV 27 Hollywood Casino 400 USA Network / FuboTV 4 octobre South Point 400 USA Network / FuboTV 11 Bank of America ROYVAL 400 USA Network / FuboTV 18 Freeway Insurance 500 USA Network / FuboTV 25 Yellawood 500 Peacock 1 Xfinity 500 Peacock 8 novembre Championnat NASCAR Cup Series Peacock

🇺🇸 Comment regarder la NASCAR Cup Series aux États-Unis ?

Les courses de la NASCAR Cup Series seront diffusées sur FOX et FS1 pendant la première partie de la saison (du 2 février au 18 mai). Prime et TNT prendront le relais pendant la phase inaugurale du tournoi en saison de la NASCAR (du 25 mai au 27 juillet). NBC et USA Network reprendront ensuite les diffusions pour le reste de la saison, y compris les éliminatoires (du 3 août au 2 novembre).

Les courses diffusées sur FOX et FS1 peuvent être visionnées en streaming sur l'application Fox Sports, tandis que celles diffusées sur NBC et USA sont disponibles sur Peacock. Les fans à la recherche d'une option de streaming plus simple peuvent s'inscrire sur FuboTV, où ils pourront visionner toutes les courses diffusées sur FOX, FS1, NBC et USA Network. Les courses couvertes par TNT peuvent être visionnées en direct sur Sling TV.

🇬🇧 Comment regarder la NASCAR Cup Series au Royaume-Uni ?

Premier Sports diffuse en direct toute l'année au Royaume-Uni les courses de la NASCAR Cup Series. Les clients Sky peuvent ajouter Premier Sports pour 10,99 £ par mois avec un contrat minimum de 12 mois. Un abonnement mensuel renouvelable coûte 15,99 £ et peut être résilié moyennant un préavis de 30 jours. L'option la moins chère consiste à payer 120 £ à l'avance pour un abonnement d'une année complète.

Les clients Amazon Prime Video peuvent également ajouter Premier Sports pour

🛜 Regardez la NASCAR Cup Series où que vous soyez grâce à un VPN

Si les courses de la NASCAR Cup Series ne sont pas diffusées en direct dans votre région ou si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN crée une connexion sécurisée qui vous permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés où que vous soyez.

Nous vous recommandons ExpressVPN si vous ne savez pas quel VPN choisir, mais vous pouvez également consulter notre guide VPN détaillé pour déterminer celui qui vous convient le mieux.