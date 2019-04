Cagliari-Juventus : Plusieurs enquêtes ouvertes après les cris racistes contre Kean et Matuidi

Le juge sportif a ordonné des enquêtes supplémentaires sur les insultes racistes proférées contre Kean et Matuidi au cours du match Cagliari-Juve.

L'affaire liée aux insultes racistes lors du match entre et la n'est pas encore terminée. Trois jours après la rencontre, de nouvelles enquêtes ont été ouvertes pour déterminer le déroulement des faits.

Ces enquêtes devront déterminer l'ampleur et la perception du phénomène, ainsi que les moments précis du match où les insultes racistes à l'encontre de Moise Kean et Blaise Matuidi ont été proférées. Le rapport des inspecteurs fédéraux mentionnait un simple "bouhh" destiné au jeune buteur bianconeri lors de sa célébration, ce qui aurait été d'un ampleur négligeable et aurait pu conduire à une simple amende.

Pourtant, le juge sportif a décidé d'enquêter davantage sur la question. Dans le même temps, l'Inter a été condamnée à 12 000 euros d'amende pour des chants discriminatoires. Sept joueurs ont enfin été suspendus pour la 31e journée de : Christian Romero (Gênes), Manuel Lazzari ( ), Bartosz Bereszynski ( ), Sasa Lukic (Turin), Darijo Srna (Cagliari), Duvan Zapata ( ), Ervin Zukanovic (Gênes).

Pour rappel, Moise Kean et Blaise Matuidi s'étaient plaints d'avoir été victimes de chants racistes pendant le match qui avait vu les Bianconeri s'imposer sur la pelouse de Cagliari (2-0). Des événements qui avaient fait la polémique et engendré de nombreuses réactions, surtout après les déclarations de Leonardo Bonucci, qui avait reproché à son jeune coéquipier d'être parti célébrer son but devant la tribune adverse, geste qui pouvait être interprété comme une provocation selon lui.

"Kean sait que, quand il marque, il devrait fêter ça avec ses équipiers. Il sait qu’il aurait pu faire quelque chose de différent. Il y a eu des cris racistes après le but. Blaise les a entendus et était en colère. Je pense que la faute est partagée à 50-50. Moise n’aurait pas dû faire ça et le virage n’aurait pas dû réagir comme ça", avait déclaré le défenseur international italien.

"Nous avons les outils pour arrêter cela. Nous avons des caméras que nous pouvons utiliser pour arrêter les personnes qui font ça. C’est simple, il faut des règles drastiques. Ces personnes devraient être interdites de stade à vie. Pas seulement pour un mois ou un an", avait pour sa part estimé l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri.

