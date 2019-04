Caen - Rolland Courbis répond avec fermeté à Bertrand Desplat

Le président guingampais, Bertrand Desplat, avait prévenu la Ligue en raison de doutes sur l'intégrité du match ayant opposé Caen au SCO d'Angers.

Le président de l'En Avant , Bertrand Desplat, avait alerté la Ligue de Football Professionnel (LFP) en amont du match entre et Angers. Une précaution prise à la suite de rumeurs faisant état d'un possible arrangement entre les deux équipes dans ce match très important dans la course au maintien pour les Normands. Des rumeurs qui seraient venues d'un joueur de Guingamp, qui en aurait discuté avec certains de ses adversaires. Le délégué de la rencontre et les deux clubs avaient été prévenus de la situation par la Ligue avant la tenue du match.

"Mon joueur m'a dit des choses qui m'ont paru étranges donc j'ai alerté la Ligue, l'autorité de tutelle dont un des rôles et de s'assurer de l'équité sportive, et en particulier en cette fin de saison", a fait savoir Bertrand Desplat. "J'ai été respectueux des institutions et je pense que tous les présidents devraient le faire. Je n'ai dénoncé personne, je n'ai accusé personne. Je répondrai aux questions de la commission car j'ai vu qu'un enquêteur avait été nommé. C'est aussi simple que cela. Je n'ai voulu mettre la pression sur personne. Je suis juste un lanceur d'alerte."

"Le Stade Malherbe Caen déplore ces jeux de coulisse, dont il se passerait volontiers, pour se focaliser sur les moyens à mettre en œuvre et continuer de se battre pour son maintien en Conforama dans cette fin de saison", avait donc pour sa part réagi la lanterne rouge du championnat dans un communiqué officiel.

"Le président de Guingamp a lancé cette alerte pour nous emmerder"

Quelques jours plus tard, c'est au tour de l'expérimenté Rolland Courbis de prendre la parole sur ces accusations qui, si elles venaient à se confirmer, pourraient avoir de graves conséquences pour le club normand, ainsi que pour le SCO d'Angers. Et comme à son habitude, le sudiste n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Bien au contraire.

"Dans la période qui est la nôtre, et on l'a encore vu avec cette mascarade du président de Guingamp (Bertrand Desplat), rien ne nous est épargné. On sait qu'on est petits, mais vouloir nous écraser comme des cafards que nous ne sommes pas, c'est plus que désagréable. On va faire le maximum pour rester debout et sait-on jamais... On va jouer les matches et si on doit les perdre, ce ne sera pas par forfait, ni en inventant le genre de conneries que je viens de voir", a d'abord déclaré l'ancien entraîneur de l'OM, présent en conférence de presse ce jeudi midi.

"J'espère qu'on donnera rapidement le nom du joueur de Guingamp et celui d'Angers. Si c'est le cas, je le redis, je présenterai mes excuses. Le président de Guingamp a lancé cette alerte pour nous emmerder. Si ça lui permet de rester en , il aura réussi son coup. On peut être passionné, inquiet de l'avenir de son club sans dépasser certaines limites. Les limites ont été dépassées et j'espère que ça n'en restera pas là. S'il est démontré que c'est une invention, ça se terminera comment ? Je ne sais pas", a ensuite ajouté Rolland Courbis, très remonté.