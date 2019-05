Caen annonce le départ de Courbis

Après Fabien Mercadal, Rolland Courbis a délaissé son poste d'entraineur du SM Caen.

Rolland Courbis n'est plus l'entraineur de . Au bout d'une expérience de quatre mois seulement, et suite à la rélégation de la formation normande en , il délaisse cette responsabilité et imite ainsi son ancien collègue Fabien Mercadal, parti quelques jours auparavant.

Courbis avait annoncé qu'il ne resterait pas entraîneur après le récent départ de son alter ego, mais il envisageait par contre un autre poste dans l'organigramme. Visiblement, la direction du club en a décidé autrement puisqu'elle a complètement mis fin à sa collaboration avec l'ancien entraineur de l'OM et .

Caen a annoncé la nouvelle ce lundi par le biais d'un communiqué : "Le SM Caen tient à remercier Rolland Courbis pour l'apport de son expérience et son savoir-faire au cours des trois derniers mois ".

En attendant peut-être de retrouver un club, Courbis va de nouveau se concentrer sur son travail de consultant au sein de la chaine de RMC, où il officie depuis de longues années.