Cadiz - Barça (0-4), Lewandowski et le Barça ne s'arrêtent plus

Le FC Barcelone a tenu son rang ce samedi sur la pelouse de Brest. Les Catalans ont pris le dessus sur la modeste équipe de Cadiz.

La marche en avant du Barça dans le championnat espagnol se poursuit. Ce samedi, les Catalans ont fait respecter la hiérarchie en disposant de Cadiz (4-0). L’ouverture du score s’est faite attendre, mais une fois le plus dur fait les hommes de Xavi ont aisément maitrisé leurs opposants.

Le Barça a pris son temps

C’est Frenkie De Jong qui a fait sauter le verrou adverse. Dix minutes après la pause, le Néerlandais a débloqué la situation d’une reprise à ras de terre et au point de pénalty au sortir d’une bonne séquence collective, initiée par Raphinha. Une réalisation qui a libéré les espaces dans le camp adverse, alors qu’auparavant Cadiz s’était contenté de défendre uniquement.

En première mi-temps, les visiteurs n’ont d’ailleurs pas beaucoup tremblé, si ce n’est sur une frappe sur le poteau signé Raphinha (20e).

Le match interrompu une heure

Le but de break a ensuite été l’œuvre de Robert Lewandowski. Pour le cinquième match de suite, le Polonais faisait mouche. Tel un renard de surfaces qu’il est, il a surgi près du but pour pousser au fond un ballon relâché par le gardien adverse.

Ça faisait 2-0. Les Blaugrana ont géré tranquillement leur avance, sans trop forcer leur talent et en préservant le clean sheet. Les dernières minutes de la partie ont surtout été marquées par une très longue interruption en raison d’un malaise survenu dans les tribunes. Le match a repris presque une heure plus tard. Une coupure qui n'a pas perturbé les locaux, auteurs de deux autres buts en fin de partie. Ansu Fati et Ousmane Dembélé ont apporté leur contribution au succès des leurs, en claquant chacun un but.

Tout en faisant le travail, les Catalans se sont réservés pour le déplacement à venir en Ligue des Champions du côté du Bayern. Un grand choc, le premier de la saison pour cette équipe. On saura alors ce qu’elle a véritablement dans le ventre.