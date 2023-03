"Un caca nerveux", Petit fustige le comportement de Griezmann après le choix de Mbappé comme capitaine des Bleus

Pour Emmanuel Petit, le comportement d'Antoine Griezmann montre qu'il ne mérite pas le brassard de capitaine des Bleus.

Didier Deschamps a désigné Kylian Mbappé nouveau capitaine des Bleus après la retraite international d'Hugo Lloris, qui portait le brassard depuis 2010.

Antoine Griezmann a été nommé vice-capitaine des Bleus mais le joueur n'a pas vraiment accepté son choix. Son entourage a fait savoir que le joueur de l'Atlético de Madrid s'était interrogé sur son avenir en sélection.

Petit fustige le comportement de Griezmann

Un comportement qui agace au plus haut point Emmanuel Petit, champion du monde 1998, comme il l'a confié dans l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC : « Je ne sais pas pourquoi il en fait une déception. Dans sa tête il pense qu'il est le plus méritant parce que c'est le plus ancien de la sélection à l'heure actuelle. Le pouvoir ça se prend, ça ne se réclame pas ».

Emmanuel Petit s'est ensuite montré plus virulent envers Griezmann : « Le brassard doit revenir naturellement à un joueur, de façon unanime parce qu'il fédère tout le monde dans un vestiaire. De là à le réclamer et d'en faire un caca nerveux après, excuse-moi, il nous donne le parfait exemple de pourquoi il ne faut pas lui donner justement, car il en fait un rapport égocentrique, comme si c'est à toi de soulever le trophée si on gagne quelque chose, d'être le premier sur la photo et d'être dans l'éternité. Je n'aime pas cette approche. »

Petit ne voit pas Griezmann fédérer autour de lui

« Tu vois Griezmann avoir ce rôle-là ? De fédérer, de replacer les joueurs ? A la Coupe du monde, c'était un leader dans ses performances mais est-ce que c'était un leader dans sa façon d'imprégner les autres, d'emmener tout le monde autour de lui, d'aller voir les joueurs en difficulté ? », s'est interrogé Emmanuel Petit.

« Je peux comprendre qu'il soit déçu mais on l'impression que c'est quelque chose qu'il attendait avec impatience après les départs de Varane et de Lloris. On ne demande pas le capitanat, ça se donne », a ajouté Emmanuel Petit.

