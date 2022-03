Cabella revient sur son départ de Krasnodar après le début de la guerre en Ukraine

Rémy Cabella ne rejouera plus sous le maillot de Kransodar. Dans la foulée du déclenchement de la guerre en Ukraine, le milieu offensif a résilié son contrat avec le club russe et se retrouve désormais à la recherche d'un nouveau défi.

Résiliation à l'amiable

Une décision de quitter la Russie qui s'imposait au vu de la situation. "Je me suis blessé au mollet à la fin du stage à Marbella, où on était avec Krasnodar, en février. Comme j'en avais pour un moment, j'ai demandé au club de pouvoir rentrer voir ma famille en Corse", rejoue aujourd'hui l'intéressé dans les colonnes de L'Equipe.

"J'ai commencé à entendre parler de tensions dans la région. J'appelle le club et on me dit de ne pas m'inquiéter, que je peux rentrer le 2 mars. Sauf que la Russie a déclenché la guerre.

"Au départ, je ne me rendais pas forcément compte de la gravité de la situation, je pensais que je pourrais y retourner. Je voulais seulement jouer au foot sauf que plus rien n'était possible."

L'ancien marseillais s'est donc retrouvé à résilier son contrat, qui devait se terminer en juin : "On a tous convenu que le plus simple, c'était de partir. En plus, le gouvernement a commencé à conseiller fortement aux citoyens français de quitter la Russie. J'ai commencé à discuter avec Krasnodar pour aboutir à une résiliation à l'amiable, mercredi dernier."

Vers un nouveau défi en Europe ?

Libre de tout contrat, Cabella espère désormais troiver un nouveau challenge à relever en Europe, du haut de ses 32 ans.

"J'attendais de rentrer chez moi pour voir ma famille et avoir leur avis. Je suis sur la fin et je veux profiter de ce qu'il me reste. J'avais des propositions au Qatar ou en Arabie saoudite, mais j'ai préféré dire non, comme avec les États-Unis. Je préfère rester en Europe, gagner un peu moins d'argent mais privilégier encore le projet sportif", assure-t-il avec l'espoir de s'engager dans un projet sur plusieurs saisons.

"Le seul club où j'accepterais de signer pour trois mois, ce serait Sainté. S'il était vraiment dans le dur, j'irais en courant et je jouerais même pour rien. L'idée, ce serait plutôt d'arriver dès maintenant dans un club et d'enchaîner derrière sur mon contrat."