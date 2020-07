Cabaye en route vers les Etats-Unis ?

L’ancien international français Yohan Cabaye est pressenti pour prendre la direction de la MLS.

L’aventure de Yoahn Cabaye dans le Forez est arrivée à son terme. A 34 ans, et après seulement quelques mois passés au club, l’ancien international tricolore a quitté les Verts la semaine dernière.

L’ancien Parisien est arrivé terme de son engagement avec la formation stéphanoise. Il aurait pu, à l’instar de Loïc Perrin, rester jusqu’à la finale de la (24 juillet), mais son club a décidé de ne pas le conserver. Il part au bout d’une vingtaine de matches joués seulement avec la formation de Claude Puel (1 but marqué et 1 but passe décisive).

Selon Le Progrès, Cabaye pourrait aller poursuivre sa carrière dans le championnat nord-américain. Des franchises de , et dont l’identité n’ont pas fuité, l’ont approché en vue d’un deal de courte durée.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Cabaye a déjà connu un championnat exotique durant son parcours puisqu’avant de débarquer à l’ASSE il avait évolué pendant quelques mois à Al Nasr de Dubai (Emirates Arabes Unis).