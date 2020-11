Cabaye avec Ménez à la Reggina ?

L’ancien international français pourrait prendre la direction du club italien de la Reggina (Serie B).

Libre de tout club depuis qu’il a été libéré par l’AS Saint-Etienne, Yohan Cabaye aurait des touches avec la formation italienne de Reggina (Serie B). C’est ce que révèle le 10 Sport.

Après 6 journées de championnat, Reggina ne compte qu’un seul petit succès et occupe la 9e place au classement. L’accession dans l’élite sera difficile à rechercher sans un redressement notable.

L'article continue ci-dessous

Au sein de cette équipe transalpine, l’ex-international français (48 capes) pourrait retrouver Jérémy Ménez, un autre vieux briscard tricolore.

Plus d'équipes

Pour rappel, Cabaye et Ménez ont déjà évolué ensemble en Equipe de , et aussi pendant six mois au Paris SG (2013/2014).