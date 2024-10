"Ca va trop loin", un coéquipier s'énerve dans l'affaire Mbappé

Belgique vs France

La star de Chelsea, Wesley Fofana, a défendu son coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Mbappé aurait fait la fête dans une boîte de nuit suédoise.

La star du Real Madrid n'a pas été retenue dans l'équipe de France pour les matches de Ligue des Nations contre Israël et la Belgique, car le sélectionneur Didier Deschamps voulait lui laisser plus de temps pour être "à 100 % en forme". Le joueur de 25 ans aurait été aperçu dans une boîte de nuit de Stockholm alors que la France battait Israël 4-1 jeudi. Alors que certains ont critiqué l'ancienne star du Paris Saint-Germain, son compatriote Fofana est venu à son secours, affirmant qu'"il fait ce qu'il veut".

Il a déclaré aux journalistes : « Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de leur temps libre. Ce n'est pas quelque chose dont nous [l'équipe de France] avons parlé aujourd'hui, je n'avais pas entendu parler de cette histoire. Il fait ce qu'il veut, c'est un gars génial et un grand professionnel. Est-ce qu'on en fait trop ? Je ne sais pas. C'est le meilleur joueur français, donc c'est normal que ce soit très médiatisé. Je pense que de temps en temps [les médias] vont un peu trop loin. Vous devriez demander plus d'informations à Kylian Mbappé. »

Mbappé a finalement fait son transfert à succès du PSG à Madrid cet été, mais le vainqueur de la Coupe du monde 2018 n'a pas été aussi impressionnant que beaucoup l'auraient espéré. Il a marqué sept buts en 11 matches cette saison, dont trois sur penalty. Et lorsque les choses ne se passent pas aussi bien que prévu, les joueurs de la renommée de Mbappé peuvent être traités plus durement que les autres, à juste titre ou non.

Alors que Mbappé se préparera bientôt pour la prochaine série de matches du Real Madrid, son équipe de France se rendra en Belgique en Ligue des Nations lundi soir.