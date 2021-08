Ça discute entre Liverpool et Mohamed Salah

Avant le match contre Burnley, Jurgen Klopp a confirmé que Liverpool avait entamé des discussions pour prolonger Salah.

Jurgen Klopp a confirmé que Liverpool avait ouvert des pourparlers avec Mo Salah sur un nouveau contrat à long terme.

Les Reds, selon Goal , espèrent lier leur attaquant vedette à une prolongation de deux ans, ce qui le maintiendrait à Anfield jusqu'en 2025 et ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club, gagnant environ 250 000 £ par semaine.

L'accord actuel de Salah, signé en 2018, arrive à son terme dans deux ans, mais des sources de Liverpool sont convaincues qu'un accord sera conclu et que le joueur de 29 ans deviendra le dernier joueur à engager son avenir à long terme, après sur les prolongations de Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker et Virgil van Dijk.

Qu'a dit Klopp ?

S'exprimant avant le choc de son équipe en Premier League avec Burnley, il a été demandé à Klopp s'il était au courant des discussions entre le club et les représentants de Salah.

"Je suis impliqué dans à peu près tout ce qui se passe dans le club. Peut-être que certaines discussions ont lieu sans moi, c'est possible mais je ne suis pas sûr. A part ça, je sais tout."

"C'est toujours comme ça ; nous ne parlons pas de ces choses. Je sais que nous avons un peu changé cela avec Hendo [Jordan Henderson], mais cela ne veut pas dire que nous allons désormais vous parler de chaque petite étape des négociations."

"Premièrement, Mo est évidemment dans un très, très bon moment, en termes de forme, d'humeur, comment il s'est comporté depuis le premier jour de son retour, absolument génial."

"Nous sommes tous des adultes, nous sommes tous des professionnels. S'il y a des pourparlers, il y a des pourparlers, et s'il y a une décision, nous vous le dirons. Jusque-là, la façon dont les parties travaillent ensemble est importante - et ce n'est pas à propos de Mo, c'est en général. Nous n'avons pas à parler de quoi que ce soit d'autre, et les personnes concernée peuvent parler en interne."

"Mais oui, à deux ans de la fin, vous pouvez imaginer qu'il y a des pourparlers. C'est ça."

Qu'en est-il de la situation du contrat de Jordan Henderson ?

Plus tôt, Klopp n'avait pas donné grand-chose lorsqu'on lui avait posé des questions sur la situation de Jordan Henderson, au milieu des informations selon lesquelles un accord de trois ans avait été conclu avec le capitaine.

"Non" , a déclaré un Klopp au visage impassible lorsqu'on lui a demandé s'il y avait eu une mise à jour. "Tout va dans le bon sens."

Lorsqu'on lui a par la suite demandé s'il y avait quelque chose à craindre, il a simplement répondu : "Non."

Salah, quant à lui, a commencé la nouvelle saison de Premier League de la meilleure des manières, inscrivant deux buts alors que Liverpool battait Norwich 3-0 à Carrow Road le week-end dernier.

Avec 126 buts en 204 matchs pour les Reds, il occupe le 12e rang des meilleurs buteurs du club et n'a besoin que de quatre buts pour se rapprocher de Sam Raybould, 10e.

Lorsqu'on lui a demandé s'il utilisait de tels records, ou peut-être l'idée qu'il pourrait un jour être considéré comme le plus grand attaquant de l'histoire de Liverpool, pour motiver Salah, Klopp a souri.

"Je n'ai pas à le faire, a-t-il déclaré. Il le sait. Mo est au courant de toutes ces choses, et c'est très bien ! Il l'apprécie."

"C'est bien de battre des records, et les records qu'il a déjà battus sont absolument fous. Je ne savais évidemment pas la semaine dernière, quand il a marqué, qu'il est désormais le premier joueur de l'histoire de la Premier League à marquer lors de cinq matchs successifs [de la journée d'ouverture]. Et il y a une raison pour laquelle personne d'autre ne l'a fait - parce que c'est vraiment difficile !"

L'article continue ci-dessous

"Il n'a pas à changer de style, il doit juste jouer au football, et quand il joue son football, quand il travaille aussi dur qu'il le fait, il y aura des situations où il pourra marquer."

"Avec sa qualité, il peut évidemment le faire, et je pense qu'il peut également établir des records avec des passes décisives. Juste être autour de situations de but, c'est Mo Salah !"

"Je suis vraiment content de lui, mais je ne lui ai jamais dit qu'il pourrait être la plus grande légende de Liverpool, ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas quelque chose que vous recherchez, parce que les gens vous jugeront là-dessus après votre carrière."