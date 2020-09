"Ça arrive trop tôt", Thomas Tuchel ne comprend pas la programmation de PSG-OM

En conférence de presse ce samedi, Thomas Tuchel a pesté contre la programmation de PSG-OM, qui se joue dès la 3e journée de L1 cette saison.

Est-ce un risque qu'Alessandro Florenzi joue demain et qu'attendez-vous de lui ?

Thomas Tuchel : Peut-être qu'il doit jouer aussi, parce que c'est un match important. On va attendre l'entraînement d'aujourd'hui, et celui de demain matin, puis on prendra une décision. Il a joué dans les trois de derrière en équipe d' . Pour moi, c'est une surprise, car je le considère plutôt offensif. Son arrivée nous offre plus d'options tactiques, mais on ne l'a pas fait dans l'idée de changer de tactique. L'idée, c'est de remplacer Thomas Meunier sur le poste de latéral droit. J'espère qu'on pourra voir le Alessandro Florenzi de l'AS Rome. C'est un joueur très fiable, l'un des meilleurs à son poste en pendant plusieurs années. J'aime sa mentalité et son énergie sur le terrain. J'espère qu'il est prêt à jouer, il s'adapte très vite. Si c'est possible, il peut commencer c'est clair.

N'est-ce pas compliqué d'aborder un PSG-OM dans ce contexte ?

C'est un grand match en . Mais je suis très surpris qu'un grand match dans un championnat comme la soit programmé dès la 3e journée. Je ne comprends pas ça. Un match comme ça doit se jouer en octobre ou novembre, quand les deux équipes ont toutes leurs capacités. C'est un match de haut niveau pour tout le monde. Ce sont des circonstances que je ne comprends pas, ça arrive trop tôt.

Tuchel annonce les retours de Navas, Di Maria, Paredes et Neymar

Qui est le favori demain, Paris ou Marseille ?

Nous sommes toujours favoris, mais ça ne change rien pour nous si quelqu'un pense que Marseille est favori ou non. On doit montrer la meilleure chose possible. Ce n'est pas le meilleur moment pour jouer le plus grand match du monde, mais c'est comme ça. Des joueurs font leur retour, on décidera demain matin. J'aime la compétition, mais on doit accepter qu'on n'a pas le même sentiment que lors des cinq matches qui ont précédé Lens. C'étaient cinq finales. Dimanche, j'attends un match difficile contre une équipe qui a l'avantage d'être préparé pour ce rendez-vous. Mais on est compétitifs et tous les joueurs veulent jouer. On sait que nos supporters veulent qu'on gagne et on va tout faire pour.

"Marseille ou non, on ne prendra aucun risque avec personne"

Concernant les retours, qui sera capable de jouer concrètement ?

Keylor (Navas), Angel Di Maria, Neymar et Leo Paredes sont les joueurs qui reviennent. Marquinhos, Mauro Icardi et Kylian (Mbappé) ne sont pas avec le groupe. Pour les autres, on doit attendre. Ce sera leur premier entraînement avec le groupe. Ils veulent jouer, c'est clair. Ce n'est pas la peine de leur demander, mais je déciderai demain pour savoir s'ils commencent ou s'ils entrent en jeu plutôt, et pour savoir s'il n'y a pas de risques. Que ce soit Marseille ou non, on ne prendra aucun risque avec personne.

Eric Maxim Choupo-Moting va-t-il revenir au PSG ?

C'est une possibilité. Cela dépend s'il veut rester, s'il accepte l'offre du club. S'il accepte le même rôle, il peut être un joueur important pour nous. Mais s'il reste avec nous, cela doit être dans le même rôle que l'année derrnière. Ce serait bien qu'il reste. Mais s'il a d'autres possibilités, il doit réfléchir et décider.

Thomas #Tuchel glisse un petit taquet aux supporters de l'#OM, Payet... qui ont chambré le #PSG après la défaite en finale de C1 : "Si tu dois célébrer une défaite de quelqu'un d'autre, c'est que tu n'as rien à célébrer toi-même." #PSGOM @goal

— Benjamin Quarez (@B_Quarez) September 12, 2020

Qu'avez-vous à répondre à Dimitri Payet et aux supporters de l'OM qui ont chambré le PSG après la défaite face au Bayern ?

Ils avaient aussi célébré notre défaite l'an dernier contre . Cela ne m'intéresse pas. J'ajouterai quand même que si tu dois célébrer une défaite de quelqu'un d'autre, c'est que tu n'as rien à célébrer toi-même.

Ce PSG-OM est-il plus équilibré que les années précédentes, surtout sans l'appui de vos supporters ?

Je ne sais pas. Il manquera nos supporters au Parc des Princes. C'est peut-être plus facile pour nos adversaires de jouer au Parc sans cette éléctricité et cette ambiance spéciale. Mais ce n'est pas le sujet décisif pour moi. L'ambiance à Lens était exceptionnelle. J'ai eu l'impression qu'on jouait devant 20 000 spectateurs. Mes joueurs aiment beaucoup jouer dans une ambiance comme celle-là, mais ce sont les circonstances. Je ne me dis pas que c'est un avantage ou non.