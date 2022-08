C1 - Monaco : Amer, Philippe Clément peste contre l'arbitrage

L'entraîneur de l'AS Monaco considère que son équipe aurait mérité de remporter le match aller face au PSV.

Tenu en échec à Louis II lors du 3ème tour préliminaire aller de Ligue des champions, l'AS Monaco risque de garder un goût amer après cette rencontre. Mené au score, l'ASM est revenu à la marque et aurait même pu l'emporter en fin de match, d'autant plus que les Rouge et Blanc auraient pu obtenir un penalty pour une main dans la surface. Après la rencontre, Philippe Clément a indiqué ne pas avoir de regrets après cette rencontre mais considère que son club aurait dû bénéficié d'un penalty.

"S'il y a une équipe qui mérite de gagner, c'est nous"

"On ne peut pas avoir de regrets, les joueurs ont tout donné, la mentalité était vraiment bien. La première période était fermée, c'était difficile d'avoir beaucoup d'occasions. Nous avons poussé, mais la première action du PSV a abouti au but. Mais mon équipe a bien réagi, de la façon dont je le veux. On l'a déjà fait la saison dernière. En seconde période, on a dominé tout le temps. On a eu des occasions, mais de la malchance avec le ballon sur le poteau (Fofana, 88e). S'il y a une équipe qui mérite de gagner, c'est nous", a déclaré l'entraîneur de l'ASM.

"Est-ce que je pense qu'il y avait penalty ? En Belgique, en début de Championnat, entre Genk et le Standard, il y a eu la même action et tout le monde a dit que c'était un penalty clair. Le bras n'était pas collé au corps et je pense que s'il ne touche pas le ballon, c'est but. Mais l'arbitre m'a dit à la pause que c'était clair que ce n'était pas un penalty. Je pense qu'à l'UEFA on doit être clair pour toutes les compétitions. Mais pour moi, comme entraîneur de Monaco, il y avait penalty", a ajouté Philippe Clément.

"On a besoin de plus de chance"

L'entraîneur de Monaco a évoqué le match retour : "Je pense que le PSV sera plus offensif qu'aujourd'hui. J'ai entendu qu'il y aura un stade plein, avec beaucoup de supporters, et je les connais pour savoir que ce sont des passionnés. Nous sommes une équipe qui essaie de jouer et de créer des occasions. J'espère que tout le monde sera content pendant le match et nous après le match".

"Ils ont montré beaucoup de qualités, même s'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Comme ils l'ont montré contre l'Ajax samedi, ils peuvent marquer dans toutes les situations, avec les joueurs d'expérience qu'ils ont devant. Nous avons de jeunes joueurs qui doivent prendre de l'expérience, avec des matchs comme celui de ce soir. Mais j'ai vu un bon match. Takumi (Minamino) est de plus en plus intégré dans l'équipe et les entrants en seconde période ont apporté beaucoup d'énergie", a analysé le Belge.

Philippe Clément espère que son équipe aura plus de réussite au match retour pour assurer la qualification pour les barrages : "Sur quoi va se jouer la qualification ? La chance. Oui, c'est le foot, quand il y a deux équipes de bonne qualité comme ça, tu as besoin de plus de chance. Ça tu ne peux pas le contrôler, on peut contrôler notre motivation, notre état physique, mais pas la chance. On doit pousser pour avoir la chance avec nous, c'est important".