C1 féminine - Le PSG sort l'OL

Exploit de l'équipe féminine, qui élimine les quintuples tenantes du titre lyonnaises en Ligue des champions féminines.

C'est une semaine historique sur la scène européenne pour le PSG. Quatre jours après avoir vu leurs homologues masculins venir à bout du Bayern Munich, les filles se sont à leur tour qualifiées pour le dernier carré en éliminant l'ogre de la compétition.

Quintuples tenantes du titre, les Lyonnaises s'avançaient pourtant en favorites de cette double confrontation après leur courte victoire acquise lors du match aller dans la capitale grâce à un penalty de Wendie Renard dans les dernières minutes.

D'autant que Macario venait ouvrir le score après seulement quatre minutes dans cette manche retour, après un tacle malheureux de Lawrence, qui mettait son adversaire sur orbite pour tromper Chistiane Endler et glacer les filles d'Olivier Echouafni.

Plus entreprenantes, ces dernières trouvaient le poteau par Dabritz quelques minutes plus tard, avant de recoller au score sur une très belle frappe sous la barre en angle fermé signée Grace Geyoro.

Et c'est finalement la pauvre Wendie Renard qui scellait le sort de son équipe au coeur de la seconde en coupant au premier poteau un centre a priori sans danger et marquant contre son camp pour offrir la qualification au PSG. Mieux physiquement après les nombreux cas de Covid qui ont frappé les Lyonnaises ces dernières semaines, les Parisiennes finissaient plus fort.

Malard avait tout de même l'opportunité de sauver les siennes dans les dernières minutes, mais Endler se montrait décisive d'une superbe claquette pour sortir la frappe en corner. Les Parisiennes peuvent exploser de joie : elles rejoignent le Barça en demi-finales d'une compétition qui couronnera donc une nouvelle équipe cette saison, puisque l'autre demie opposera Chelsea au Bayern. Le PSG sera donc doublement représenté dans le dernier carré de Ligue des champions cette année.

Les Parisiennes qui occupent également la première place du championnat et auront l'opportunité de disputer le titre... sur la pelouse de Lyon dans un match qui s'annonce décisif pour potentiellement mettre fin à l'hégémonie rhodanienne, longue de 14 ans.

Les deux équipes auront donc le plaisir de se retrouver une quatrième fois cette saison le 29 mai prochain, pour un match qui avait été reporté en raison des nombreux cas de Covid-19 dans les rangs parisiens le mois dernier.