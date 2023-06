« C'est vraiment de la grosse merde » : L'ambiance est délétère en Allemagne

Défaite en Pologne après le nul chanceux contre l'Ukraine, l'Allemagne n'y arrive plus. L'ambiance serait même délétère au sein de la Mannschaft.

Après avoir arraché le match nul contre l'Ukraine (3-3) ce lundi, l'Allemagne se déplaçait hier en Pologne pour un nouveau match amical, la Mannschaft ne passant pas par les qualifications pour l'Euro 2024 puisque c'est elle qui l'organise. Et c'est une nouvelle déconvenue qui a frappé les Teutons contre le voisin avec une piteuse défaite 1-0. Certes, les hommes d'Hansi Flick ont dominé les débats mais ils ont cruellement manqué de qualité et d'efficacité. Pire, plusieurs joueurs parlent d'une ambiance délétère au sein du vestiaire. Parmi eux, Robin Gosens a qualifié la mentalité du groupe en des termes peu élogieux : « C'est vraiment de la grosse merde. »

Ambiance délétère en Allemagne

Interrogé à l'issue d'une nouvelle prestation ratée, Robin Gosens n'y est pas allé par quatre chemins pour évaluer la situation actuelle de la sélection allemande : « La situation est extrêmement grave. Nous savons que nous devons marquer, que nous avons besoin de victoires, que nous devons rassembler le pays derrière nous. L'année prochaine, nous avons un championnat d'Europe à domicile, ce doit être un énorme festival de football. Mais pour cela, il faut être capable de gagner un match. »

Particulièrement déçu, le piston gauche de l'Inter Milan sait quel est le problème du groupe et cela l'énerve au plus haut point : « Ce qui manque actuellement, c'est de faire les efforts pour être récompensés. Nous ne nous sommes pas mis à plat ventre, la mentalité n'est pas bonne, on n'en fait pas assez. C'est ce qui manque, et c'est juste de la grosse merde. » Une problématique qui ne lui permet pas d'oublier son plaisir de retrouver la sélection après plusieurs mois d'absence.

Pour terminer sur une note moins défaitiste, Gosens a tout de même pointé quelques points positifs : « En dehors de tous nos problèmes, on a joué une très bonne deuxième mi-temps face à un adversaire très regroupé. Nous savons que nous avons des gars incroyablement bons et qu'en faisant bien les choses, on retrouvera les victoires. » Un objectif absolument nécessaire mardi contre la Colombie : « Il est essentiel que nous terminions la saison avec un sentiment d'accomplissement. C'est notre priorité. »