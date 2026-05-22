« C’est une décision pour le moins discutable que celle de Ronald Koeman, qui l’emmène malgré tout à la Coupe du monde. »

Sur le plateau de l’émission « Voetbalpraat » d’ESPN, le journaliste Sjoerd Mossou a jugé « lamentable » la convocation de Wout Weghorst par Ronald Koeman pour la prochaine Coupe du monde.

L’ancien international néerlandais, qui compte 51 sélections, est systématiquement convoqué par Koeman et cela ne semble pas près de changer pour cette Coupe du monde, surtout depuis les blessures probables de Memphis Depay et Emmanuel Emegha.

« Weghorst est un super-sub. Il peut certes faire la différence dans les dix dernières minutes d’un match, mais on est en droit d’attendre un minimum de quelqu’un qui part en Coupe du monde avec les Oranje », argue Mossou.

« Si l’on se penche sur ses performances cette saison, sa présence dans le groupe semble difficile à justifier », poursuit-il. « Il a brillé lors de la Coupe du monde au Qatar, mais cela remonte à un moment déjà. »

« Pour un avant-centre de l’équipe nationale, c’est vraiment insuffisant », conclut le chroniqueur du Het Algemeen Dagblad.

Jeudi soir, l’avant-centre de l’Ajax a encore gaspillé deux occasions en or contre le FC Groningen (victoire 2-0) avant de disparaître du match.

L’avant-centre de 33 ans a disputé 27 matchs cette saison sous le maillot ajacide, inscrivant huit buts et délivrant quatre passes décisives.