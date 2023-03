"C'est trop d'émotions", Gary Neville se paie Arsenal

Gary Neville a critiqué les célébrations d'Arsenal après leurs victoires au mois de février et a affirmé qu'ils ne gagneront pas le championnat.

Arsenal est plus que jamais dans la course au titre. Après avoir connu un coup d'arrêt au mois de février, les Gunners se sont totalement relancés et comptent désormais cinq points d'avance sur Manchester City. Un but contre son camp d'Emiliano Martinez en fin de match contre son ancien club et une claquette de Gabriel Martinelli dans un but vide ont scellé une victoire cruciale dans les derniers instants à Villa Park, plongeant les joueurs et le personnel d'Arsenal dans l'extase, mettant fin à une spirale difficile.

"Man City va remporter la Premier League"

Cependant, Gary Neville - qui a remporté 12 titres de Premier League entre 1993 et 2011 pour Manchester United - pense qu'une telle réaction émotionnelle souligne pourquoi les Gunners ne mettront pas fin à leur période de disette de 19 ans pour remporter un titre de champion. Et il n'est pas le premier à faire de tels commentaires.

Ses commentaires interviennent alors qu'Arsenal a remporté une nouvelle victoire le week-end dernier contre Leicester City et qu'il a battu Everton mercredi pour prendre encore plus d'avantage sur Manchester City dans la course au titre en Premier League. "Arsenal a connu des difficultés dans les dernières parties de saison, la saison dernière en étant l'exemple le plus récent. C'est pourquoi Manchester City va remporter la Premier League", a déclaré Neville sur sa chaîne YouTube The Overlap.

"Trop tôt pour Arsenal"

"Parce que lorsqu'on en arrive aux 10 derniers matchs, Arsenal va commencer à paniquer un peu, l'anxiété va se manifester, la pression monte. Si Arsenal y arrive et remporte le championnat, ce sera un exploit incroyable, mais ils n'ont pas fait le tour du propriétaire comme Manchester City", a ajouté l'ancien défenseur de Manchester United.

"C'est trop d'émotions, trop tôt pour Arsenal. Être aussi désespéré et célébrer autant alors qu'il reste la moitié de la course, ce n'est pas une bonne chose. Après le match contre Aston Villa, je peux comprendre à quel point c'était un grand moment, mais ce niveau de célébration était assez désespéré, assez tôt. Il y a eu beaucoup de célébrations à la fin du match. Les émotions sont quelque chose de négatif, ce n'est pas un point positif pour moi dans une course au titre", a conclu Gary Neville.

Bien sûr, ce n'est pas la première fois que les célébrations d'Arsenal font l'objet d'un examen minutieux. L'équipe de Mikel Arteta - qui a lui-même été responsable de quelques réactions enflammées cette saison - a souvent été placée sous le microscope vers la fin de la saison dernière, que les Gunners ont terminée hors des places de la Ligue des champions. Cette année, cependant, ils semblent mieux gérer la pression, ce qui témoigne de leur maturité croissante.