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Frosinone v Lazio - Pre-season FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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C'est officiel : une star marocaine débute dans le Calcio

Serie A
Frosinone
Maroc
A. El Azzouzi
Italie
Maroc
Pays-Bas

Un pas en avant

Le club italien de Frosinone a officialisé l’arrivée du milieu de terrain marocain Anwar Al-Azouzi lors du mercato estival en cours.

Selon un communiqué officiel, le milieu de terrain, né en 2001, a paraphé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2029.

Son arrivée élargit les options du club au milieu de terrain, alors que Frosinone peaufine son effectif en vue du prochain exercice.

Formé dans les catégories jeunes des clubs néerlandais, le milieu de terrain a peaufiné son talent dans des académies réputées, se distinguant tant comme milieu défensif que comme défenseur polyvalent.

Il a acquis une expérience significative aux Pays-Bas, d’abord au FC Dordrecht où il s’est imposé dans le monde professionnel, puis au PEC Zwolle, où ses performances remarquables – notamment sa puissance physique et sa grande vision du jeu – ont attiré l’attention.

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Cette arrivée en Italie marque une étape majeure dans sa carrière : sous contrat longue durée, il vise désormais à s’imposer en Serie A et à poursuivre sa progression.

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