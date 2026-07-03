Le club d'Al-Nassr a officialisé la nomination de l'Australien Ange Postecoglou au poste d'entraîneur pour la saison prochaine, en remplacement du Portugais Jorge Jesus.

Le club avait entamé des recherches pour un nouvel entraîneur après la décision de Jesus de partir à l’issue de la saison écoulée, malgré le sacre en Saudi Pro League.

Le club a officialisé l’information ce vendredi sur son compte X, précisant la signature d’un contrat de deux saisons, soit jusqu’en 2028.

Dans un communiqué, le club de la capitale a indiqué : « Un nouveau chapitre s’ouvre : M. Ange Postecoglou devient l’entraîneur de l’équipe première d’Al-Nassr, avec un contrat de deux saisons. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à son staff, beaucoup de succès dans leur aventure avec “Al-Alamy”, si Dieu le veut. »

Âgé de 60 ans, il effectue son retour sur les bancs après près de neuf mois d’absence, suite à son limogeage de Nottingham Forest en octobre dernier, seulement quarante jours après son arrivée.

Cet entraîneur d’origine grecque possède une solide expérience : il a dirigé la sélection australienne entre 2013 et 2017, puis le club japonais de Yokohama, le Celtic écossais, ainsi que Tottenham Hotspur entre 2023 et 2025.

Rappelons qu’Al-Nassr avait été associé à plusieurs autres techniciens ces dernières semaines, dont l’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, avant de porter son choix sur Postecoglou.