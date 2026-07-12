C’est officiel : le Sénégal a décidé d’expulser Babi Thiaw

La Fédération sénégalaise de football a officiellement annoncé, samedi soir, le limogeage de l’entraîneur Babi Thiaw et de l’ensemble de son staff technique, après une élimination décevante en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique, dans des circonstances dramatiques et cruelles. La presse locale a qualifié cette décision de « coup de grâce » porté à un projet qui nourrissait de grandes ambitions.

Selon la chaîne RTS, confirmée par plusieurs sources locales, le comité exécutif de la Fédération a acté cette décision à l’issue d’une longue réunion à Dakar, estimant que l’élimination prématurée avait ébranlé la confiance des dirigeants envers le sélectionneur, pourtant champion d’Afrique 2025.

Cette décision intervient quelques jours seulement après la défaite cuisante face à la Belgique à Seattle, où les « Lions de la Teranga » menaient 2-0 grâce à des buts de Habib Diara et Ismaïla Sarr, avant que leur défense ne s'effondre dans les dernières minutes, permettant à Romelu Lukaku de marquer le but de l'espoir, avant que Yuri Tielemans n’égalise et n’envoie le match en prolongation, puis ne qualifie la Belgique d’un penalty dans le temps additionnel.

Dans un communiqué officiel publié à l’issue de la réunion du comité exécutif, la fédération a expliqué que cette décision découlait d’une « évaluation des performances de l’équipe et de ses perspectives d’avenir », soulignant que ce changement était pris « dans l’intérêt du football sénégalais » et qu’elle avait chargé son président, Abdallah Fall, d’en informer officiellement l’entraîneur conformément aux règlements et contrats en vigueur.

Des tensions internes

Les Lions de la Teranga ont conclu une campagne mitigée avec une seule victoire, après un premier tour laborieux ponctué de défaites contre la France et la Norvège, avant de se qualifier in extremis grâce à une large victoire 5-0 face à l’Irak, parmi les meilleurs troisièmes.

Les choix tactiques de Thiaw, sa gestion des titulaires et l’incapacité de l’équipe à conserver son avance ont été vivement critiqués, Des révélations sur des tensions internes ont par ailleurs alimenté la polémique, notamment autour du contrat de Thiaw, signé dans des conditions chaotiques, et des irrégularités qui auraient entravé le travail de la délégation pendant le tournoi, poussant la Fédération à intenter une action en diffamation pour défendre son image.

Une restructuration en profondeur Dans la foulée, l’instance a annoncé une refonte complète des équipes nationales et confié à son président la mission de piloter ce chantier. Un point presse est prévu lundi au stade Léopold Sédar Senghor pour détailler les raisons de la rupture et présenter la nouvelle orientation.

Le comité exécutif a chargé le président de la fédération de procéder à une restructuration globale de toutes les équipes nationales. Une conférence de presse est prévue lundi au stade Léopold Sédar Senghor afin d’expliquer les raisons de cette décision et de préciser les orientations futures.

Depuis plusieurs jours, la presse sénégalaise évoque avec insistance les noms de Habib Baï, et Patrick Vieira comme successeurs potentiels de Thiaw, aux côtés du Français Hervé Renard. Un nouveau chapitre s’ouvre pour les Lions de la Teranga, avec pour mission de reconstruire un projet capable de redonner vie à une équipe qui nourrissait de grandes ambitions avant de quitter la Coupe du monde sur une grande déception.

Le chapitre Aliou Cissé se referme ainsi officiellement, moins de deux ans après sa nomination, malgré le sacre à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, preuve que l’échec en Coupe du monde reste impardonnable dans le monde du football.