C'est officiel : le programme des matchs amicaux d'Al-Nassr avant la nouvelle saison vient d'être dévoilé

Le club d’Al-Nasr a officialisé le programme des matchs amicaux qu’il disputera lors de son stage de préparation à Lisbonne, la capitale portugaise, en amont du coup d’envoi de la saison 2026-2027.

Le groupe voyagera à Lisbonne dimanche pour entamer la troisième phase de sa préparation, après des séances d’entraînement à Riyad et à Abha.

Le club saoudien a publié sur son compte officiel X un tweet indiquant que quatre rencontres amicales sont prévues durant ce stage, qui s’achèvera le 5 août.

Le programme débute par une rencontre avec l’équipe réserve de Benfica le 22 juillet, puis face à Mérida (Espagne) le 28.

Le troisième match l’opposera au club portugais d’Asteras Amadora le 1er août, avant de conclure le stage par une rencontre face au club espagnol d’Almería le 4 du même mois.

Sous la houlette de son nouvel entraîneur australien, Ange Postecoglou, Al-Nassr entend défendre son titre de champion d’Arabie saoudite, conquis la saison passée sous les ordres de Jorge Jesus, après sept ans d’absence.

Enfin, le club effectuera son retour en Ligue des champions de l’Asie, après avoir manqué l’édition précédente et disputé la seconde division continentale, où il avait atteint la finale avant de s’incliner face au club japonais Gamba Osaka.