Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

C'est officiel : le programme des matchs amicaux d'Al-Nassr avant la nouvelle saison vient d'être dévoilé

Al Nasr FC
Saudi Pro League
Arabie saoudite

« Al-Alamy » ouvre un nouveau chapitre sous la direction d’Ange Postecoglou.

Le club d’Al-Nasr a officialisé le programme des matchs amicaux qu’il disputera lors de son stage de préparation à Lisbonne, la capitale portugaise, en amont du coup d’envoi de la saison 2026-2027.

Le groupe voyagera à Lisbonne dimanche pour entamer la troisième phase de sa préparation, après des séances d’entraînement à Riyad et à Abha.

Le club saoudien a publié sur son compte officiel X un tweet indiquant que quatre rencontres amicales sont prévues durant ce stage, qui s’achèvera le 5 août.

Le programme débute par une rencontre avec l’équipe réserve de Benfica le 22 juillet, puis face à Mérida (Espagne) le 28.

Le troisième match l’opposera au club portugais d’Asteras Amadora le 1er août, avant de conclure le stage par une rencontre face au club espagnol d’Almería le 4 du même mois.

Sous la houlette de son nouvel entraîneur australien, Ange Postecoglou, Al-Nassr entend défendre son titre de champion d’Arabie saoudite, conquis la saison passée sous les ordres de Jorge Jesus, après sept ans d’absence.

Enfin, le club effectuera son retour en Ligue des champions de l’Asie, après avoir manqué l’édition précédente et disputé la seconde division continentale, où il avait atteint la finale avant de s’incliner face au club japonais Gamba Osaka.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google