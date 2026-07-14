Le club anglais d’Arsenal a officialisé le départ de l’un de ses piliers, acteur clé du sacre des « Gunners » en Premier League, un titre qui échappait au club depuis la saison 2003-2004.

Arsenal a confirmé le transfert de son ailier international belge Leandro Trossard vers le club turc de Beşiktaş, précisant que le joueur avait reçu l’autorisation nécessaire pour se rendre à Istanbul afin de passer les examens médicaux en vue de finaliser le transfert.

Dans un communiqué officiel, le club stambouliote a par ailleurs précisé la date d’arrivée de la star belge : son vol doit atterrir à l’aéroport international Atatürk à 19 h 30, heure locale, afin de finaliser les dernières formalités et de signer son contrat.

Le départ du champion d’Angleterre s’inscrit dans le cadre d’un transfert évalué à 17 millions de livres sterling, dont un versement initial de 15,3 millions de livres sterling, plus 1,7 million de livres de bonus liés aux performances, selon Sky Sports.

L’ailier belge s’était imposé comme un élément incontournable de l’effectif de l’entraîneur espagnol Mikel Arteta depuis son arrivée chez les Gunners ; il a disputé 174 matchs avec Arsenal en trois ans et demi, au cours desquels il a inscrit 36 buts et délivré de nombreuses passes décisives à ses coéquipiers.

Il a joué un rôle clé dans le sacre des Gunners en Premier League la saison passée, avec 8 buts et 11 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues, contribuant à une campagne historique conclue par une finale de Ligue des champions.