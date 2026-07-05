C’est officiel : la Jordanie a limogé Jamal Al-Salamy

Le prince Ali bin Al-Hussein, vice-président de la Fédération internationale de football (FIFA), a officialisé ce dimanche le départ de l’entraîneur Jamal Al-Salamy de la sélection jordanienne, « Al-Nashama », tout en saluant son travail et sa contribution à l’exploit historique que représente la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Sur son compte officiel X, le prince Ali a publié, à l’issue de son entretien avec le technicien : « Lors de notre rencontre aujourd’hui, alors que ton aventure avec les Nashama prend fin, je tiens à te remercier pour ton engagement, ton professionnalisme et ta part dans cet exploit historique. »

Il a ajouté : « Ton parcours avec les Nashama a été exceptionnel et tu resteras à jamais un fils cher de la Jordanie, grâce à ton dévouement, ton professionnalisme et ton esprit de leader. »

Il a conclu : « Je vous souhaite plein succès dans votre prochain défi. Vous resterez pour nous une source de conseils et un modèle dont nous sommes fiers et dont nous tirerons profit. »

Al-Salamy est le premier sélectionneur de l’histoire du football jordanien à avoir qualifié son pays pour la phase finale de la Coupe du monde, accomplissant ainsi un exploit attendu depuis des décennies.