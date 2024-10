"C'est moche", Lionel Messi sans pitié

Lionel Messi a expliqué pourquoi l'Argentine a réalisé une performance "moche" contre le Venezuela e

L'octuple vainqueur du Ballon d'Or a retrouvé l'Albiceleste après s'être remis de sa malheureuse blessure à la cheville contractée lors de la finale de la Copa America 2024. Ce problème l'a contraint à manquer plusieurs matchs pour l'Inter Miami, employeur de la MLS.

Messi a été rappelé par l'Argentine pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, mais n'a pas pu inspirer une autre victoire alors que l'équipe de Lionel Scaloni a été tenue en échec 1-1 au Venezuela - le match ayant été retardé par une tempête de pluie torrentielle.

Les conditions difficiles ont rendu le terrain sur lequel Messi et ses coéquipiers ont joué presque injouable, et le grand joueur de tous les temps a expliqué à TyC Sports pourquoi le match qui en a résulté était loin d'être agréable à regarder : "C'était très difficile, ça donne des matchs très moches. Nous n'avons pas réussi à faire deux passes d'affilée. En deuxième mi-temps, nous l'avons fait un peu plus sur la droite, mais c'est difficile de jouer comme ça. On joue très peu au football.

"Nous avons fait match nul parce que le terrain ne nous a pas aidés à faire ce que nous voulions, nous avons dû faire un autre jeu que celui pour lequel nous nous étions préparés. Mais nous étions prêts parce que nous nous sommes battus, avons gagné des batailles, avons joué avec l'erreur de l'adversaire. Nous ne pouvions pas risquer grand-chose en jouant avec des passes vers l'arrière. En première mi-temps, nous avons fait quelques passes vers l'arrière et l'eau les a arrêtées, ce qui a compliqué les choses. Nous avons fait le jeu que nous pouvions avec l'eau."

Messi a également révélé pourquoi il n'a pas joué les deux derniers matchs de l'Argentine contre le Chili et la Colombie en septembre, le joueur de 37 ans n'ayant été autorisé à rejouer que récemment : "L'attente a été longue. J'ai été absent pendant longtemps, j'ai raté beaucoup de matchs avec mon club. Je suis content d'être de retour, de continuer à avoir de la continuité et d'être de nouveau ici. Je n'avais pas joué depuis longtemps, je ne m'étais pas beaucoup entraîné. Je n'étais pas à 100% physiquement, ma cheville me faisait mal. Nous avons décidé que je ne devais pas être là, qu'il était préférable pour moi de rester, de m'entraîner et de finir de me rétablir.