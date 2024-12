"C'est incroyable", Thuram cash sur Vinicius

L'ancien défenseur du FC Barcelon et de l'équipe de France Lilian Thuram a critiqué le traitement réservé à Vinicius Junior et Nico Williams

Thuram, qui milite pour l'égalité raciale, a critiqué ce que subit le Brésilien en Espagne.

Thuram s'exprimait lors d'un événement organisé par l'UNESCO en partenariat avec le FC Barcelone la semaine dernière, auquel participait le président Joan Laporta, et a souligné que le racisme était loin d'être éradiqué du football espagnol.

L'article continue ci-dessous

"Le racisme dans le football est le reflet du racisme dans la société. Le monde moderne a été construit sur le concept de la supériorité des blancs sur les autres non-blancs. Si vous regardez bien, les personnes qui subissent des insultes racistes dans les stades de football sont des noirs. Pourquoi ? Parce qu'il y a du racisme", a-t-il déclaré à TV3.

"Vinicius souffre de racisme en Espagne, mais combien de personnes disent que c'est la faute de Vinicius ? Pouvez-vous imaginer cela ? Un jeune souffre de racisme et nous disons que son comportement encourage le racisme... C'est incroyable."

Le vainqueur de la Coupe du monde a fait référence à un incident survenu plus tôt cette année, lorsque la star de l’Athletic Club, Nico Williams, a été victime d’insultes raciales au Metropolitano contre l’Atlético de Madrid.

« Lorsqu’un joueur noir dénonce le racisme, la première chose qu’on lui dit est de se calmer. Il veut quitter le terrain, mais ses coéquipiers et l’autre équipe lui disent : « Calme-toi, ne quitte pas le terrain. » Il se sent agressé et devient très nerveux. Et à la fin, l’arbitre lui montre un carton jaune pour qu’il se calme. C’est une situation tellement violente que celui qui la subit finit par ne pas vouloir la signaler. »