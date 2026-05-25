C’est acté : Wolfsburg perd le match décisif et est relégué

Le VfL Wolfsburg a été relégué de la Bundesliga lundi. Lundi soir, l'équipe s'est inclinée 2-1 face au SC Paderborn après prolongation lors du match retour décisif des barrages de promotion/relégation. Paderborn fait ainsi son retour au plus haut niveau du football allemand.

Avec Christian Eriksen aligné d’entrée, Wolfsburg a idéalement commencé la rencontre : après seulement trois minutes, Amin Daghim servait Milos Pejcinovic, qui ouvrait le score d’un tir précis (1-0).

L’avantage fut toutefois de courte durée : Joakim Maehle écopa d’un carton rouge après deux avertissements expéditifs, contraignant les siens à jouer à dix dès la première demi-heure.

Paderborn a alors pris les commandes. Laurin Baur a failli égaliser et Kamil Grabara a dû s’employer pour repousser une occasion en or de Santiago Castaneda. Juste avant la mi-temps, le 1-1 mérité est finalement tombé : après un long jet de touche de Laurin Curda, Adriano Bilbija a marqué de la tête à bout portant.

Après la pause, Paderborn a maintenu sa domination. Wolfsburg a traversé plusieurs situations brûlantes devant son but et a même vu un tir de Sebastian Klaas heurter le poteau. Les visiteurs ont continué à presser en quête du but victorieux.

Le but libérateur est finalement tombé en toute fin de prolongation : Sven Michel a adressé un centre millimétré que Laurin Curda a aisément poussé au fond des filets pour porter le score à 2-1.

Dans le temps additionnel, Wolfsburg a tenté de réagir, mais la tête de l’ancien Nîmois Kento Shiogai a manqué le cadre. Les Louves joueront donc en deuxième division la saison prochaine, tandis que Paderborn savoure sa promotion.

Wolfsburg quittait ainsi l’élite allemande, où il était présent depuis 1998.