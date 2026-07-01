C'est à ce moment-là que Ronald Koeman a décidé de quitter les Oranje

Ronald Koeman avait déjà pris sa décision bien avant la Coupe du monde : il quitterait la sélection néerlandaise. C’est ce qu’a révélé Mike Verweij dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf.

Mardi soir, le technicien a officialisé sa décision sur les réseaux sociaux, mettant ainsi un point final à sa carrière d’entraîneur, y compris à la tête des Oranje. Cette annonce intervient après l’élimination de la sélection néerlandaise face au Maroc lors de la Coupe du monde.

Selon Verweij, la décision de Koeman était déjà prise avant le tournoi. « Nous avons discuté avec des proches de Koeman et cette décision était déjà prise bien avant la Coupe du monde. »

« Ils souhaitent profiter de la vie à deux tant qu’ils le peuvent encore. (La femme de Ronald, Bartina, est atteinte d’un cancer du sein, ndlr.) C’est tout à fait logique et c’est leur droit le plus strict », conclut Verweij.

« C’est vraiment dommage que cela se passe en fait sous la pression. Nous avons été éliminés dès le premier match à élimination directe et c’est de sa faute », ajoute Valentijn Driessen.

« Nigel de Jong doit désormais se mettre en quête d’un nouveau sélectionneur. Normalement, il a déjà pris des contacts, car il savait que cela allait arriver », conclut le responsable du football.