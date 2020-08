Buteur contre Man City, Benzema double Lewandowski

Karim Benzema est devenu ce vendredi seul 4e meilleur buteur de l’histoire de la C1, en dépassant Robert Lewandowski d’une unité.

Lors de l’opposition entre le et , ce vendredi en 8es de finale retour de la Ligue des Champions, Karim Benzema a permis aux Merengue de revenir à la marque après une entame manquée. Le Français a égalisé d’une tête victorieuse à la 28e minute après un très bon service de Rodrygo.

Ce but était important pour le Real, mais aussi pour KB9 sur le plan personnel. Et pour cause ; il s’agit de son 65e dans cette épreuve reine du continent. Ça lui fait une réalisation de plus qu’un certain Robert Lewandowski. Il est 4e au classement des meilleurs réalisateurs de la C1, et n’a plus que 6 longueurs de retard sur son ex-coéquipier Raul Gonzalez Blanco. Cristiano Ronaldo (1e) et Lionel Messi (2e), eux, semblent toujours aussi inaccessibles.

Benzema soigne ses stats

Pour Benzema, il s’agissait aussi de son 10e but en phase à élimination directe de la compétition européenne. Là aussi, il est au pied du podium puisque seuls Lionel Messi (26), Cristiano Ronaldo (24) et Thomas Muller (12) ont été plus prolifiques que lui lors des matches couperets. Notons aussi qu’il n’y a que Cristiano Ronaldo qui a marqué plus de buts de la tête que l’ancien Lyonnais en C1 lors des 17 dernières années (13 contre 24).

Enfin, et pour être complet, on signalera qu’il s’agit du 27e but et 38e geste décisif du Français en 2019/2020 en 48 rencontres avec sa formation castillane. Des chiffres impressionnants et qui en disent long sur son excellente forme actuelle.