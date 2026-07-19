But refusé à l'Espagne pour une faute présumée… Donnez votre avis

Ce qui semblait être un but décisif de l'Espagne en prolongation de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine s'est transformé en une décision arbitrale controversée, l’arbitre slovène Slavko Vincic a immédiatement annulé la réalisation de Neco Williams, maintenant ainsi l’égalité au score et déclenchant un vif débat sur les critères d’arbitrage.

Williams avait récupéré un ballon repoussé par le gardien argentin Emiliano Martínez à la suite d’un dégagement raté, après que Mikel Merino n’avait pas réussi à contrôler une passe de Pedro Porro au point de penalty, pour marquer à bout portant et donner l’avantage aux « Matadors » face à un adversaire réduit à 10 après l’expulsion d’Enzo Fernández.

La joie espagnole a toutefois été de courte durée : l’arbitre a immédiatement signalé une faute du milieu argentin Leandro Paredes, une décision contestée qui a contraint les deux équipes à poursuivre leur quête du but victorieux.

Cette décision s’ajoute à une série de controverses arbitrales qui ont émaillé la finale et devraient alimenter les débats sur la crédibilité de l’arbitrage dans l’affrontement le plus crucial du tournoi.