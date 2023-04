Son but en Irlande, son Mondial raté, son avenir au Bayern : les confidences de Benjamin Pavard

De retour au premier plan, Benjamin Pavard s'est confié sur les Bleus, le Mondial 2022 et son futur au Bayern Munich.

Le 27 mars dernier, Benjamin Pavard a été le héros inattendu de l'équipe de France face à l'Irlande à Dublin. Titulaire pour la première fois depuis sa boulette contre l'Australie lors de la Coupe du monde 2022, au Qatar, Benjamin Pavard a permis aux Bleus de s'imposer 1-0 en Irlande grâce à une frappe dont il a le secret.

Ce dimanche 2 avril, le joueur s'est confié à nos confrères de Téléfoot pour évoquer son but déjà aussi légendaire que celui contre l'Argentine en 2018, son Mondial décevant mais aussi son avenir au Bayern, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2024.

Sur son but décisif contre l'Irlande lors des éliminatoires de l'Euro 2024

« D'avoir marqué avec ce maillot, ça me donne encore des frissons. Ça fait plaisir, c'est un but important, ça fait gagner le match. Je suis content d'avoir marqué ce troisième but dans ma carrière internationale. »

Sur son Mondial 2022 raté et sa boulette contre l'Australie

« Il faut assumer, sur l'ouverture du score, sur le premier match, j'étais fautif. Ce n'est pas ce que j'avais souhaité de ne jouer qu'un seul match. Le coach a fait appel à d'autres joueurs et il avait plus confiance en eux à cette époque-là. C'est quelque chose de différent mais on apprend dans tous les domaines quand on joue ou quand on ne joue pas. J'étais là pour le collectif, on a l'a bien vu sur des scènes des vidéos : j'étais content. J'aurais aimé gagner avec l'équipe la Coupe du monde, comme tout le monde. »

Sur son poste préférentiel

« C'est sûr que je préfère jouer dans l'axe, mais j'ai compris les choix du coach et je les ai toujours respectés. L'équipe de France ne se refuse pas. Je suis là pour le collectif, si le coach décide de me mettre arrière droit, j'essaie de faire mon maximum pour répondre présent. »

Sur le licenciement surprise de Nagelsmann par le Bayern Munich

« On l'a appris comme vous, on a vu les articles, après on a vu que c'était officiel mais je voudrais remercier le coach Nagelsmann et tout son staff. Il a fait vraiment un super boulot, il m'a permis de jouer dans une défense à trois, dans l'axe, où j'ai toujours envie de jouer. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. »

Sur Thomas Tuchel, le remplaçant de Nagelsmann au Bayern

« C'est un très grand coach, il l'a montré au Paris Saint-Germain, il l'a montré aussi à Chelsea. Il a la même mentalité que moi ou que le Bayern Munich c'est-à-dire qu'on veut toujours gagner. »

Sur son avenir au Bayern

« Je l'attendais cette question (rires). Il n'y a pas de discussion avec le club actuellement. On est concentré sur les objectifs. Je ne me pose pas de questions, j'essaie de jouer mon football, d'être le plus performant possible et de gagner les trophées qui vont arriver. On verra et été. »