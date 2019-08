Burnley - Liverpool 0-3, les Reds maintiennent le cap

Liverpool a poursuivi sa belle série de victoires ce samedi en prenant la mesure de Burnley.

continue son bonhomme de chemin en . Ce samedi, à l’occasion de la 4e journée, les Merseysiders se sont défaits aisément de . Une rencontre à Turf Moor qu’ils ont dominé de la tête et des épaules, ne laissant que très peu d’espoirs à leurs opposants.

Les champions d’Europe ont eu un peu de peine à se mettre en route, mais une fois le plus dur fait ils ont déroulé. Dans une enceinte qui ne leur a pas toujours réussi par le passé, ils ont fait valoir leur supériorité et les talents offensifs de l’équipe se sont chargés de matérialiser la mainmise.

L’ouverture du score est arrivée à la 33e minute et fut l’œuvre de Wood, le joueur de Burnley, contre son camp. A peine quatre minutes après, Sadio Mané assurait le break. Le Sénégalais trouvait la faille en exploitant un excellent travail de Roberto Firmino, toujours à l’affut pour mettre à profit la moindre erreur adverse.

Après avoir été passeur, le Brésilien s’est transformé en buteur (80e) pour parachever la belle victoire des siens. Mohamed Salah, l’autre attaquant de l’équipe, n’a pas scoré, mais il aurait pu. L’Egyptien a été très remuant et s’est offert de nombreuses occasions qui auraient mérité un meilleur sort.

Mané agacé par son remplacement ?

À noter que la fin de cette partie a été marquée par un léger incident sur le bord de la touche. Après sa sortie, Sadio Mané s’en est pris verbalement à un membre du staff. James Milner et Joe Gomez ont ensuite été obligés de le calmer. Ayant eu le regard sur le terrain, Jurgen Klopp n’a pas assisté à la scène. Ou a-t-il volontairement fait en sorte de ne pas la voir.

Ce léger dérapage peut plomber un peu l’ambiance au sein du vestiaire alors que les Reds n’ont aucune raison de perdre leur sang-froid. En terme de rendement, tout va bien dans le meilleur des mondes, avec quatre victoires en autant de matches et une première place au classement confortée à la suite de ce beau succès.