Burnley-Chelsea (0-4) : les Blues sortent les muscles

Après les coupes, place au championnat pour les Blues. Le 27 février dernier, ils s'inclinaient aux tirs au but 0-0 (10-11) contre Liverpool en finale de la League Cup. Trois jours après, ils imposaient lors du 5e tour de la Cup face à Luton (2-3). Ce samedi, les hommes de Thomas Tuchel avaient rendez-vous sur la pelouse de Burnley, mal classé du championnat (18e).

Les Blues se réveillent en 2e mi-temps

Pour ce match, Chelsea évoluait sans Romelu Lukaku, remplaçant, mais avec son milieu de terrain français N'Golo Kanté. Malgré une possession de balle nettement en faveur des visiteurs, rien ou presque à signaler durant les 30 premières minutes de la rencontre. Seul Dwight McNeil a fait trembler Edouard Mendy d'une frappe au-dessus de la barre (30e).

Pour voir Chelsea faire la différence, il fallait attendre la seconde période. Mais attention, le réveil des Blues a été tonitruant. Et pour cause, les Champions d'Europe en titre ont assuré les trois points en l'espace de sept minutes ! Le premier but a d'abord été inscrit par le défenseur britannique Reece James, d'une frappe parfaitement croisée du pied droit (48e).

Kai Havertz, un doublé en deux minutes

Le latéral droit s'est ensuite fait voler la vedette par son partenaire Kai Havertz. Discret lors du premier acte, l'Allemand s'est tout simplement offert un doublé en l'espace de deux petites minutes (53e, 55e), mettant fin aux minces espoirs de Burnley. Une véritable démonstration de force de la part de l'ancien du Bayer Leverkusen, qui s'impose au fil des mois comme l'un des leaders de cette équipe de Chelsea.



En fin de match, Christian Pulisic s'est chargé d'inscrire le quatrième et dernier but de Chelsea, profitant d'une grossière perte de balle d'un joueur de Burnley. Empruntés en première période et révoltés en seconde, les Londoniens sont toujours sur le podium (3e).