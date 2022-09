Bundesliga : Première défaite de la saison pour le Bayern qui poursuit sa mauvaise série

Pour la première fois de la saison le Bayern a été battu (1-0 à Augsbourg) et poursuit une inquiétante série de matches sans succès (4).

On a coutume de dire que dans le football, tout va très vite. Le Bayern Munich en est un parfait exemple. Après trois journées, le club bavarois écrasait ses concurrents en Bundesliga et réalisait le meilleur début de championnat de l'histoire de la compétition.

Mais voilà qu'à l'issue de la septième journée, le Bayern vient d'enregistrer son quatrième match de suite sans victoire et, pire, sa première défaite de la saison.

Car ce samedi 17 septembre 2022, le Bayern s'est incliné 1-0 sur la pelouse d'Augsbourg. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Mërgim Berisha à la 59e minute.

Gikiewicz écœure le Bayern

Les hommes de Nagelsmann n'ont pourtant pas fait un mauvais match mais n'ont pas été réalistes avec seulement six tirs cadrés sur 19 tentatives. Il faut également rendre hommage au gardien d'Augsbourg, Rafal Gikiewicz, auteur de nombreux arrêts et parades (17e, 55e, 61e, 72e) dont une, dans les arrêts de jeu face à… Neuer, monté pour tenter d'égaliser (90+5e).

Comme la saison dernière (lors de la douzième journée), Augsbourg s'offre le scalp du Bayern et est train de devenir sa bête noire.

Par ailleurs, cette défaite n'arrange pas les affaires du Bayern au classement de la Bundesliga. Les Bavarois occupent la 4e place avec 12 points et pointent à trois longueurs du Borussia Dortmund, le leader provisoire.

L'Union Berlin (2e avec 14 points) et Fribourg (3e avec 13 points) joueront demain (contre respectivement Wolfsburg et Hoffenheim) et auront l'opportunité de creuser l'écart avec le Bayern.