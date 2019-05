Bundesliga | Calendrier, Horaire, classement : la lutte à quatre pour la Ligue des champions

À une journée de la fin, il reste une place à décerner pour la prochaine Ligue des champions en Allemagne. Quatre clubs peuvent encore y prétendre.

Si le peut enfin assurer son sacre et un septième titre consécutif ce week-end lors de l'ultime journée de , la lutte fait rage pour la quatrième et dernière place qualificative en . Dortmund et Leipzig sont sûrs de finir sur le podium et derrière, quatre équipes peuvent prétendre au dernier ticket en C1.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA BUNDESLIGA ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 1. Bayern Munich 33 75 +52 2. 33 73 +35 3. 33 66 +35 4. Borussia M'gladbach 33 55 +15 5. 33 55 +13 6. 33 54 +16 7. VfL Wolfsburg 33 52 +5

Le classement est très serré derrière le podium où l'on retrouve le Bayern, Dortmund et Leipzig.

Quatre équipes se tiennent en trois points ce qui laisse présager une 34e et dernière journée de folie en Bundesliga ce samedi (15h30).

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES ?

Alors que Francfort tenait encore cette quatrième place avant la 33e journée, la défaite concédée à domicile contre (0-2) dimanche pourrait peser bien lourd dans la balance.

Désormais, l'Eintracht doit réaliser un exploit à Munich, face au Bayern qui doit assurer son titre, mais aussi compter sur des mauvaises performances de Gladbach et de Leverkusen, qui ont un point d'avance.

Derrière Wolfsburg est dans l'attente d'un miracle pour cette ultime place qualificative en C1. Les trois points de retard et la différence de buts en défaveur du club de Jérôme Roussillon invitent au pessimisme.

QUEL EST LE CALENDRIER DE MONCHENGLADBACH?

QUEL EST LE CALENDRIER DE LEVERKUSEN ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE FRANCFORT ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE WOLFSBURG ?

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Confrontés aux deux cadors du championnat qui se jouent le titre samedi, Francfort et Gladbach n'auront pas la tâche facile même si le Borussia a l'avantage de recevoir un BVB à la forme irrégulière sur cette fin de saison. Cette ultime journée pourrait ainsi profiter à Leverkusen qui se déplace à Berlin pour affronter le Hertha, qui n'a plus rien à jouer.

Porté par son jeune duo Brandt-Havertz depuis plusieurs semaines, le Bayer doit réaliser un meilleur résultat que Mönchengladbach pour retrouver la coupe aux grandes oreilles. Notre favori pour la dernière place qualificative en C1 est bien là.