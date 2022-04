Bruno Guimararaes héros de Newcastle

Parti de Lyon en janvier dernier, l’international brésilien Bruno Guimaraes est en train de bien prendre ses marques en Angleterre. En l’espace de quelques mois, il est devenu le chouchou de Saint-James Park. Une étiquette qu’il a confortée ce dimanche en signant les deux buts de Newcastle face à Leicester (2-1).

Face aux Foxes, l’ancien Gone s'est mué en héros en claquant le but de la victoire à la 94e minute d’une belle tête plongeante, sur un centre dévié du remplaçant Willock. Une réalisation qui l’a mis en transe et qui a aussi fait exploser le Saint-James Park.

Newcastle en passe d’assurer son maintien

Et avant cela, il s’était déjà rendu auteur de l’égalisation, en répondant à l'ouverture du score d'Ademola Lookman. Il avait mis le cuir entre les pieds de Schmeichel après un duel à terre. De quoi justifier déjà pleinement les 45M€ qui avaient été dépensés sur sa venue.

Le Brésilien compte désormais 3 buts en 5 titularisations avec les Magpies. Si après de nombreux mois de tourmente, l’équipe d’Eddie Howe parvient à sauver sa place parmi l’élite, elle sait d’ores et déjà à qui elle devra cet accomplissement.

Les Toons ont entamé une belle remontée depuis plusieurs semaines, marquée notamment par cinq succès de suite à domicile. Ça ne leur était plus arrivé depuis cinq ans. Avec leur succès du jour, ils comptent désormais 12 points d’avance sur la zone de relégation vu que Burnley, 18e, a fait match nul 1-1 avec West Ham dans l'autre match du jour en Premier League.