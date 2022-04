Bruno Guimaraes sur les tablettes du Real Madrid ?

Alors qu’il vient à peine d’arriver à Newcastle United, l’international brésilien est déjà susceptible de changer d’air. Il pourrait quitter les Magpies pour un plus grand club européen.

Guimaraes n'a rejoint Newcastle qu'en janvier dernier en provenance de Lyon et après des débuts laborieux, il commence à démontrer toutes ses qualités dans le championnat anglais. Le week-end dernier, face à Leicester, il s’est même offert un magnifique doublé. Sa deuxième réalisation, réussie dans les arrêts du jeu, l’a définitivement adoubé auprès des fans de l’équipe.

Le Real commence à préparer le futur

Selon le quotidien AS, le Real Madrid aurait coché le nom de Guimaraes dans la liste des joueurs à recruter dans le futur. Un transfert estival reste peu probable, mais l’international auriverde est souvent évoqué du côté de Valdebebas.

La direction du Real cherche activement à renouveler son milieu de terrain vieillissant. Luka Modric (36 ans), Toni Kroos (32 ans) et Casemiro (30 ans) ont tous dépassé la trentaine et ils n’incarnent donc plus l’avenir.

Si Guimaraes s’en va, ça sera à coup sûr une grosse perte pour Newcastle. Les responsables des Toons ont cependant de la suite dans les idées. Ils songent d’ores et déjà à s’offrir une autre star, en dépouillant l’OL de son autre génie brésilien, en l’occurrence Lucas Paqueta. Affaire(s) à suivre.