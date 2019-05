Bruno Genesio prêt à coacher la saison prochaine

Bruno Genésio, l'entraineur de l'OL, a fait savoir qu'il ne comptait pas prendre d'année sabbatique.

Bruno Genésio va connaitre son dernier match à la tête de l'OL ce week-end face à (38e journée). Après cela, et comme il l'avait annoncé il y a plusieurs semaines déjà, il va délaisser son tablier et abandonner un club où il était arrivé à l'âge de six ans. Le Brésilien Sylvinho prendra sa place sur le banc.

Que fera Genésio la saison prochaine ? Ce qui est certain c'est qu'il ne sera pas au repos. Malgré trois ans et demis très exigeantes et harrassantes à , le technicien est motivé pour relever un nouveau challenge et continuer à coacher.

"Je sais que j'ai envie de continuer en tant qu'entraineur"

Invité d'une émission sur OLTV, le futur ex-coach des Gones a donc écarté toute idée d'année sabbatique : "Je sais que j'ai envie de continuer en tant qu'entraîneur. J'ai acquis une expérience pendant ses trois ans et demi qui me font dire que ce n'est pas fini. J'ai trois solutions : me reposer comme l'a fait mon ami Rémi Garde, rester à l'OL ou partir ailleurs. A priori, j'entraînerai l'année prochaine".

Le "à priori" laisse place à de nombreuses suppositions. Aurait-il déjà des touches avec d'autres clubs, voire des accords déjà conclus avec d'autres formations ? Ce n'est pas à exclure vu qu'il avait déjà été approché au cours de la saison par des dirigeants anglais, dont ceux de United. La serait-elle sa prochaine destination ? Si cela se vérifie, ça serait un sacré pied de nez à ceux qui ont dévalorisé son travail et jugé qu'il ne devait son poste à l'OL qu'à son passé avec le club.