Bruno Genesio en pole position pour entraîner le Stade Rennais

Bruno Genesio devrait être nommé entraîneur du Stade Rennais et succède à Julien Stéphan.

Après la démission surprise de Julien Stéphan, lundi matin, le Stade Rennais ne veut pas perdre du temps pour lui trouver un remplaçant.

Et selon nos informations, le choix du club breton s'est porté sur Bruno Genesio et de dernier a été préféré à Jocelyn Gourvennec, l'autre candidat en lice. Ce mardi après-midi, ils ne restaient plus que quelques détails à régler dans les négociations.

Ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, de décembre 2015 à juin 2019, Bruno Genesio a ensuite dirigé le club chinois de Beijing Guoan de juillet 2019 à janvier 2021.

L'article continue ci-dessous

Bruno Genesio avait quitté le Beijing Guoan d'un commun-accord expliquant que sa famille lui manquait : « J'ai besoin d'être là pour enfants. Ça a été très dur pour eux aussi. Mais ça s'arrête en bons termes avec Guoan et j'ai remercié mon président. Là, j'ai envie de faire un break. »

Un break qui devrait prendre fin dans les prochaines heures.