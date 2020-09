Bruno Fernandes va réussir à confirmer selon Gary Neville

L'ancienne gloire a reconnu que le Portugais avait été fatigué en fin de saison dernière. Mais il l'attend à un haut niveau lors des prochains mois.

Gary Neville a exprimé sa conviction que Bruno Fernandes ne souffrirait pas d'une baisse de forme en deuxième saison à . United a dépensé 55 millions d'euros pour amener Fernandes à Old Trafford, depuis le Sporting CP, le 30 janvier dernier. Il s'est rapidement mis à rembourser l'investissement initial du club, alors que les Red Devils se lancaient dans une impressionnante course sans défaite avant que la pandémie de coronavirus n'impose un arrêt forcé.

Cette série de 19 matchs a finalement été interrompue par en demi-finale de la après le retour à la normale, mais l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a quand même réussi à obtenir une troisième place en . Fernandes a été largement félicité pour avoir transformé l'équipe mancunienne, sa contribution de 12 buts et huit passes décisives se révélant cruciale. Gary Neville s'attend à ce que l'international portugais soit à nouveau une figure talismanique en 2020-2021.

"Au cours des derniers matchs, il avait l'air absolument épuisé"

"Bruno Fernandes a été bouleversé à la fin de la saison", a déclaré l'ancien défenseur des Red Devils à Sky Sports. "Au cours des derniers matchs, il avait l'air absolument épuisé. Il était sur une lancée, il est en forme, il peut courir, il est tellement énergique et quand il est dans l'équipe, nous gagnons. Mais il y a vraiment eu ce plongeon vers la fin où il avait l'air d'avoir besoin de ce repos. J'espère qu'il s'est reposé maintenant et qu'il est prêt à repartir", a expliqué l'ancienne gloire du club.

"Son attitude ne me dit pas, et quand vous le regardez, ses performances ne me disent pas qu'il va y avoir un plongeon parce qu'il a juste l'air d'avoir cette confiance en lui et le courage de prendre le ballon. Et même si il a un début de saison difficile, il ne perdra pas cette conviction de prendre le ballon et d'aller trouver de l'espace, d'essayer de jouer la passe difficile et d'essayer de faire jouer le ballon vers l'avant. C'est ce qui compte pour moi, il cherche toujours une passe en avant pour essayer de débloquer une équipe. Il a permis aux trois attaquants de devenir bien meilleurs", a ensuite ajouté l'ancien international anglais. Désormais, place au plus compliqué : la confirmation.