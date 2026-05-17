Bruno Fernandes délivre une passe décisive et rejoint De Bruyne et Henry

Dimanche après-midi, Manchester United a battu Nottingham Forest 3-2. Bruno Fernandes a offert une passe décisive à Bryan Mbeumo, atteignant ainsi la barre symbolique des vingt passes décisives en une saison de Premier League.

Après vingt minutes de jeu, l’attaquant, qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis onze rencontres, aurait même pu porter le score à 2-0. Bien servi par Matheus Cunha suite à un arrêt de Senne Lammens, il a contourné le gardien avant de voir sa frappe heurter le poteau alors que le but était grand ouvert.

Après un nouveau raté de l’attaquant juste après la pause, Morato a finalement ouvert le score de la tête sur un centre millimétré d’Elliot Anderson : 1-1.

Trente secondes plus tard, Matheus Cunha a remis les pendules à l’heure en logeant le ballon dans le coin inférieur après un rebond favorable sur le bras de Mbeumo ; l’arbitre n’a pas signalé de main et le spectacle a donc repris.

À la 66^e minute, Fernandes a de nouveau lancé Mbeumo en profondeur, mais l’attaquant, seul face au gardien, a tiré bien au-dessus.

À un quart d’heure de la fin, Fernandes a finalement délivré sa 20e offrande, un centre puissant et rasant que Mbeumo a repris de volée. Le Portugais égale ainsi le record de Kevin De Bruyne et Thierry Henry, et pourra le battre la semaine prochaine.

Mais les Red Devils ne conservent l’avantage que quelques instants : une minute plus tard, Morgan Gibbs-White reprend parfaitement un nouveau centre d’Elliot Anderson et réduit le score : 3-2.

Peu après, Casemiro a cédé sa place à Michael Carrick ; le Brésilien disputait son tout dernier match à Old Trafford et a reçu une ovation debout de tout le stade.



