Bruno Fernandes d'accord avec les supporters : "Les joueurs ne méritent pas de porter le maillot de United"

La star de Manchester United, Bruno Fernandes, n'a pas pu s'empêcher de donner raison aux fans qui ont chanté "You're not fit to wear the shirt" (Tu n'es pas digne de porter le maillot) lors de l'humiliation 4-0 subie samedi par Brighton.

Les Red Devils ont vu leur dernière chance de se qualifier pour la Ligue des champions s'envoler à l'Amex Stadium, où ils ont subi une défaite humiliante face aux Seagulls.

"Nous méritons d'être dans cette position"

Ce résultat signifie également que les Red Devils enregistreront la pire saison de Premier League de leur histoire en termes de points et de buts encaissés en 2021-22.

"Le résultat est ce qu'il est. Il n'est pas assez bon", a admis Fernandes à Sky Sports après le coup de sifflet final.

"Ils nous ont surpassés. Ils avaient toujours une solution. Ils nous ont mieux pressés et ils méritent ce résultat.

"Un peu de tout a mal tourné. La qualité. La mentalité. Ils méritaient de gagner et nous méritons d'être dans la position dans laquelle nous sommes maintenant.

"C'est quelque chose que nous devons regarder et avoir honte parce que ce n'était pas assez bon de notre part et nous devons faire beaucoup mieux.

Interrogé sur le chant des supporters, il a déclaré : "Je m'inclus dans cette histoire. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui, n'était pas suffisant pour porter le maillot de Man Utd et je l'accepte."

Que réserve l'avenir à Fernandes ?

Fernandes a signé un nouveau contrat pour prolonger son séjour à Old Trafford jusqu'en 2026, mais il reconnaît que les choses doivent changer au club après une campagne décevante.

"Je ne veux pas parler de l'avenir, nous avons encore un match cette saison et nous devons gagner", a-t-il ajouté.

"J'ai parlé avec le club de l'avenir plusieurs fois avant de signer mon contrat parce que je pense que l'avenir peut être bon, mais évidemment beaucoup de choses doivent être corrigées, comme nous l'avons vu cette saison."