Bruges-PSG - Pochettino : "On leur a donné la possibilité d'y croire"

L'entraîneur du PSG regrettait l'égalisation de Bruges qui a donné des ailes aux Belges.

Un premier mot sur le match. Cette impression que vous avez été dominé par Bruges…

« Non je ne pense qu'ils ont dominé nous avons eu la possession mais il y a eu d'autres facettes du jeu où ils ont été meilleurs. On a bien débuté, on était bien dans le match. On leur a donné la possibilité d'y croire. On encaisse un but qu'on ne doit jamais encaisser. Il faut rester tranquille. On doit s'améliorer, on le sait. »

Comment va Mbappé ?

« Il s'est tordu la cheville à laquelle il avait des problèmes. On verra demain et après-demain comment ça évolue. »

Est-ce que une si belle équipe de Paris ne motive pas un peu plus les adversaires ?

« C'est clair que la motivation de l'adversaire en jouant la C1 contre le PSG est plus importante mais ça ne doit pas être un problème pour nous. »

Comment jugez-vous le repli défensif des trois attaquants au cours de ce match ?

« Je ne pense que le problème soit le travail des joueurs offensif, c'est dans d'autres secteurs qu'on a eu des problèmes. »

Pourquoi avoir changé vos deux milieux à la mi-temps ?

« Paredes a pris un jaune et pour ne pas prendre de risque on a fait ce changement. Wijnaldum revenait de la sélection avec un problème à une cheville donc il n'était pas dans l'état de forme dans lequel on espérait le voir. Avec la rentrée de Danilo et de Julian (Draxler, nd.l.r.), on pensait pouvoir apporter de l'énergie. C'est ce qu'il s'est passé et on s'est créé des occasions. »

Qu'avez-vous pensé de la première de Lionel Messi ?

« Je suis content par rapport à son intégration et sa performance d'aujourd'hui. Mais quand tu ne gagnes pas c'est difficile pour tous les joueurs d'être content de leur match. »

L'article continue ci-dessous

Votre équipe est-elle faite pour ces matches avec du combat ?

« On a un effectif avec de joueurs magnifiques et on doit trouver cette organisation défensive qui nous donne de la solidité et une organisation offensive qui nous donne de la créativité. On va avoir besoin de temps pour créer cette équipe. »

Avez-vous été surpris par le match de Bruges ?

« Bruges ne nous a pas surpris. Je ne donnerai pas de noms mais il y a beaucoup de joueurs qui m'ont plu. »

La titularisation de Navas indique-t-elle qu'il sera le titulaire cette saison ?

« Dans le football tout est possible. Les décisions seront prises match après match par rapport aux performances réalisées. »